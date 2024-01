Nel perseguire la missione di accelerare la transizione verso un mondo più sostenibile, Tesla si impegna a rendere i suoi veicoli elettrici sempre più accessibili a un vasto pubblico. Nel 2024, la casa automobilistica annuncia una significativa riduzione dei prezzi per il suo ambito Model Y in Italia, con un prezzo di partenza ora fissato a 42.690€. Questa mossa strategica non solo riflette l’impegno di Tesla verso la sostenibilità, ma mira anche a inserire il Model Y all’interno degli schemi di incentivi in Italia, facilitando ulteriormente l’adozione di veicoli elettrici.

Il 2023 è stato un anno straordinario per Tesla in Europa, con una crescita del 38% nelle consegne e una produzione che ha raggiunto 1,85 milioni di veicoli.

Tesla rende il suo Model Y ancora più accessibile in Italia, consolidando il successo europeo nel 2023

La Tesla Model Y ha conquistato il cuore di centinaia di migliaia di automobilisti di tutto il mondo. Riuscendo a diventare, in poco tempo, la vettura più venduta in diversi paesi europei, tra cui Danimarca, Finlandia, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera. In Italia, le immatricolazioni della suddetta auto si sono addirittura triplicate rispetto al 2022, testimonianza della crescente fiducia dei consumatori italiani nella qualità e nell’innovazione dei veicoli Tesla.

Il Model Y, oltre a essere una delle auto elettriche più vendute in Europa nel 2023, sembra destinato a confermarsi come l’auto più venduta in assoluto. Questo successo storico sottolinea la posizione unica del Model Y nel mercato, offrendo agli acquirenti un’esperienza completa, da un design d’avanguardia a una guida ecologica e divertente. Con oltre 14.000 stazioni di ricarica Supercharger in Europa e una rete post-vendita avanzata, Tesla continua a dimostrare il suo impegno a offrire soluzioni innovative e a supportare la crescente domanda di veicoli elettrici.