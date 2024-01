AFEELA, da oggi il volante è un Dualsense

Al CES 2024, tenutosi a Las Vegas, Sony ha catturato l’attenzione del pubblico mondiale con la presentazione dell’auto elettrica AFEELA, sviluppata in collaborazione con Honda, questo perchè essa è in grado di muoversi senza conducente grazie a un controller della PS5.

Sony è un colosso della tecnologia che produce prodotti differenti, spesso però la prima cosa che ci viene in mente è la Play Station. Speravamo dunque un po’ tutti che la nuova auto elettrica a marchio Sony si potesse in qualche modo controllare con un gamepad della nuova PS5 – ed è proprio ciò che è successo al CES 2024.

AFEELA: l’ auto del futuro, forse non la prima

Le auto di nuovissima generazione possano in qualche modo muoversi da sole (entro uno spazio predefinito) controllate da remoto non è una novità assoluta, su questo fronte Tesla ha da anni sviluppato le funzionalità Summon che permettono di muovere la vettura con lo smartphone, magari per farla entrare o uscire da un parcheggio molto stretto che non ci dà la possibilità di aprire la portiera. Vedere però la nuova Sony-Honda AFEELA muoversi con il controller DualSense della PS5 fa un certo effetto.

Ancora una volta il digitale incontra il reale, anche se difficilmente potremo guidare la AFEELA come fossimo su un circuito di Gran Turismo tramite il DualSense. Molto probabilmente questa “dimostrazione di forza” resterà soltanto una vetrina, un modo di Sony per dire al mondo “ecco cosa possiamo fare”, l’idea ha in ogni caso ha avuto un grande impatto e infatti ne stiamo parlando con piacere. Purtroppo, come immaginerete parliamo esclusivamente di prototipi, infatti tutto ciò non è ancora disponibile sul mercato.