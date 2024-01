In un’irresistibile atmosfera di risparmi, Unieuro lancia le sue nuove offerte esclusive online, offrendo una gamma di prodotti di elettronica e informatica a prezzi straordinari fino al 21 Gennaio 2024. Ecco alcune delle più imperdibili offerte del momento. Per poter accedere all’intero catalogo disponibile potete visitare il sito ufficiale di Unieuro.

Unieuro: Tecnologia di qualità a prezzi straordinari

Di seguito vi riportiamo i prodotti scontati Unieuro più a ruba del momento.

Il potente ASUS VivoBook 15

Tra le offerte spicca l’ASUS VivoBook 15, dotato di uno schermo ampio da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1235U e un impressionante 16GB di RAM. Questo gioiello tecnologico, proposto a soli 579 euro anziché i consueti 749 euro, offre prestazioni straordinarie a un prezzo irresistibile.

ASUS E510MA e MacBook Air: versatilità ed eleganza

Per chi cerca un equilibrio tra costo e prestazioni, Unieuro presenta l’ASUS E510MA da 15,6 pollici con processore N4020 e 4GB di RAM, scontato a 269,90 euro rispetto ai 399,90 euro di listino.

Il MacBook Air da 13 pollici con M2 e 8GB di RAM è in offerta a 1499 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo originale di 1699 euro, regalando un tocco di eleganza e potenza.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e Motorola Moto e13

Gli amanti della tecnologia mobile possono cogliere l’opportunità di acquistare il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G a soli 199,99 euro, con uno sconto del 39% rispetto ai 329,90 euro di listino.

Il Motorola Moto e13 è disponibile a soli 69,99 euro anziché 99,99 euro, offrendo un’esperienza avanzata a un prezzo conveniente.

Aspirapolvere Dyson Omni-Glide: per una pulizia senza confini

Per chi cerca innovazione nella pulizia domestica, l’aspirapolvere senza filo Dyson Omni-Glide è in offerta a 299 euro invece di 399 euro. Questo dispositivo blu offre una soluzione senza sforzo per mantenere la casa impeccabile.

Affrettatevi , l’occasione scade il 21 Gennaio!