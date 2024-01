TIM, nuove POWER con 150 GIGA: distrutta Vodafone

Per riuscire a mettere in soggezione un gestore potente come TIM serviva effettivamente qualcosa di grande. Veri e propri miracoli sono stati realizzati dai gestori virtuali che dal nulla si sono impossessati di milioni e milioni di utenti.

Oltre al fenomeno Iliad, infatti ecco quello dei provider MVNO, in grado di mettere all’interno delle stesse offerte, quantità, qualità e una grande convenienza in termini di prezzo mensile.

TIM, ancora disponibili le offerte mobili Power: hanno tutto a partire da 6 euro

All’interno delle nuove offerte di cui tanto si parla, TIM vuole includere il meglio per attrarre tanti nuovi clienti. Secondo quanto riportato infatti, l’azienda avrebbe predisposto il rientro di due vecchie offerte nel suo armamentario, ovvero quello delle Power.

Stando a quanto riportato, e questo l’unico modo per riuscire a mettere in netta difficoltà la concorrenza, che effettivamente non può arrivare a questi livelli. Le due soluzioni sembrano essere molto simili tra loro, sia per quello che offrono, che per il prezzo e il pubblico a cui sono destinate. Partendo dalla prima, che si chiama Power Iron, gli utenti possono avere a disposizione il meglio. Con minuti senza limiti, messaggi senza limiti e 100 giga in 4G, questa soluzione risulta ottima, visto soprattutto il costo di 6,99 € al mese.

L’altra offerta, che invece ha il nome di Power Supreme Web Easy, consente a tutti di avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga per un prezzo di 7,99 € al mese. Chi vuole portarle a casa, deve essere necessariamente un utente Iliad o appartenente a uno dei tanti gestori virtuali.

Fondamentale è anche il regalo che il gestore concede ai clienti che sottoscrivono queste offerte: il primo mese sarà totalmente gratuito e pertanto si pagherà a partire dal secondo.