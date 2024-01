WhatsApp, cosa porta il nuovo AGGIORNAMENTO

Sono molte le novità che stanno arrivando per WhatsApp durante l’ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda privacy e funzionalità.

Oltre a questo ci sono state tante altre novità di rilievo, ma a quanto pare il discorso non sarebbe ancora terminato. Uno degli aggiornamenti più importanti ha introdotto una funzionalità che sarà epocale nel tempo per WhatsApp, ovvero quella dei canali. Gli utenti possono infatti coltivare i propri hobby all’interno di veri e propri canali tematici gestiti solo ed unicamente dagli amministratori. Qualcosa però sta cambiando anche all’interno di queste nuove “associazioni digitali”, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

WhatsApp: sta arrivando una grande novità per quanto riguarda i canali, ecco quale

WhatsApp sta portando agli utenti i sondaggi all’interno dei canali, proprio come annunciato da alcune indiscrezioni.

C’è da constatare che si tratta di un aggiornamento molto atteso dal pubblico, in quanto c’erano state delle lamentele. All’interno dei canali di WhatsApp infatti secondo le persone c’è troppa poca interazione da parte dei semplici utenti, con la maggior parte dello spazio lasciato solo agli amministratori. Sarà quindi questo modo per concedere anche al pubblico la possibilità di interagire, magari esprimendo la propria opinione. È da ricordare inoltre che questa grande novità che è in procinto di arrivare sarà all’insegna della privacy.

Gli utenti infatti potranno beneficiare dell’anonimato quando rispondono ad un sondaggio, senza far capire la loro identità. Al momento non si sa quando l’aggiornamento diventerà effettivo in quanto ad oggi è disponibile solo per alcuni beta tester. Siamo comunque in attesa di ulteriori risvolti.