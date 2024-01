EXTRA 300, la nuova offerta di CoopVoce che DISTRUGGE Iliad

Il mondo dei gestori mobili è diventato molto interessante ultimamente visto che le promozioni sono sempre più performanti. Tra quelli più scelti dal pubblico c’è sicuramente il virtuale CoopVoce, con tutte le sue offerte mobili piene di contenuti.

Oggi sul sito ufficiale c’è una soluzione che in molti non avevano mai visto prima, ovvero quella da 300 giga.

CoopVoce, la migliore offerta di sempre è ora disponibile sul sito ufficiale

Oggi siamo al cospetto di un’offerta che raramente si vede nel mondo della telefonia mobile. CoopVoce ha ufficializzato la sua nuova EXTRA 300, soluzione mobile che vanta da per ogni contenuto al suo interno peraltro per un prezzo molto interessante. Bastano infatti pochi euro mensili per sottoscriverla al fine di avere davvero tutto ciò che serve.

Inoltre c’è un grande vantaggio, ovvero quello di non avere mai un aumento di prezzo in futuro in quanto questo gestore non ha mai aumentato i costi mensili ai suoi utenti. L’anno nuovo dunque si apre con questa soluzione straordinaria, che al suo interno include minuti, messaggi e giga. La EXTRA 300, entrando nel particolare, permette agli utenti di avere a disposizione ogni mese minuti illimitati, 1000 messaggi verso tutti e 300 giga in 4G per la navigazione in Internet. Il prezzo ogni mese sarà di 9,90 € e per sempre.

Oltre a questo c’è da ricordare che l’offerta scade tra circa 15 giorni, per cui non lasciatevela scappare. Per quanto riguarda poi l’attivazione, sarà totalmente gratuita, per cui pagherete solo i 9,90 € per il secondo mese. Esatto, pagherete dal secondo mese in poi in quanto il primo mese sarà totalmente offerto gratis da CoopVoce. Al momento siamo quindi di fronte alla soluzione migliore che c’è nel mondo della telefonia mobile italiana.