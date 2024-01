Iliad, GIGA 150 contro TIM e Vodafone: c'è un gran REGALO

Le grandi offerte di Iliad tornano sempre disponibili, esattamente come ha fatto la Giga 150 oggi di nuovo sul sito ufficiale.

L’offerta è infatti ritornata disponibile e sempre con lo stesso prezzo, in modo da mettere in difficoltà la concorrenza anche questa volta.

Iliad, le migliori offerte hanno una nuova regina: ecco la GIGA 150 con il 5G

All’interno di questa nuova offerta che ritorna ufficialmente sul sito ufficiale di Iliad, c’è tutto. Innanzitutto si parte dai minuti senza limiti verso tutti per poi passare ai messaggi senza limiti verso tutti e a 150 giga in 5G ogni mese a 9,99 € per sempre.

Tutti gli utenti che scelgono questa offerta mobile devono sapere che al suo interno c’è il 5G totalmente gratis. Esatto, lo standard di rete migliore in assoluto è disponibile senza alcun tipo di pagamento da corrispondere ma solo per i dispositivi compatibili. Quando si parla di un dispositivo compatibile, si intende quello smartphone che sia in grado di supportare alla copertura 5G, per cui risulterà necessario.

Allo stesso tempo, se sarete in possesso di uno smartphone che non è predisposto di questo standard, l’offerta sarà ugualmente attiva, ma non potrete utilizzarla al massimo delle sue potenzialità. Ovviamente bisogna avere anche una zona a disposizione dove ci sia questo standard.

In questa soluzione mobile ci sono inoltre tutti i servizi offerti gratis, con una grande opzione per chi vuole sottoscrivere anche l’abbonamento in fibra ottica per la casa. Essendo un’offerta offerta da 9,99 €, permette il libero accesso allo sconto: l’abbonamento domestico vi costerà solo 19,99 € invece che 24,99 €.