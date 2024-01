Google Maps: nuova esperienza straordinaria in 3D in fase di test

Google Maps, uno dei servizi più amati di Mountain View, continua a evolversi per offrire un’esperienza di navigazione sempre più coinvolgente. Tra le molte funzionalità apprezzate dagli utenti, la visualizzazione degli edifici in 3D è stata una delle aggiunte più significative, e ora sembra che il team di sviluppo stia portando questa caratteristica anche alla fase di navigazione.

Fino ad ora, la visualizzazione degli edifici in 3D richiedeva un’attivazione manuale, ma alcuni utenti Android e iOS stanno segnalando di vedere gli edifici in 3D durante la navigazione su Google Maps. Questa funzione richiede però che la visualizzazione 3D sia comunque attivata prima dell’inizio della navigazione e che lo zoom sia leggermente ingrandito.

Edifici come su strada con la visualizzazione in 3D di Google Maps

Sebbene la visualizzazione 3D delle mappe sia disponibile da diversi anni, questa funzionalità era precedentemente limitata alla vista statica. Ora, però, gli utenti hanno iniziato a notare che la navigazione dinamica in 3D è diventata una realtà, portando un tocco di realismo alle indicazioni stradali in tempo reale. Inizialmente, tale novità è stata notata dagli utenti di Android Auto, ma ora sembra essere disponibile anche per la navigazione su dispositivi mobili, con una diffusione sempre più ampia. Per sperimentare questa nuova funzionalità, basta avviare Google Maps su un dispositivo Android e toccare l’icona in alto a destra con i fogli sovrapposti. Qui è possibile selezionare facilmente la visualizzazione 3D ed il gioco sarà fatto.

Successivamente, impostando un percorso di guida e iniziando la navigazione, gli utenti possono godere di una vista 3D della mappa. Per ottimizzare l’esperienza, è possibile regolare lo zoom e variare l’angolo di visualizzazione, consentendo agli edifici di affiancare la strada e creando un senso di profondità. Al momento non è chiaro quanto diffusa sia questa implementazione su Google Maps, poiché sembra essere in fase di test con un gruppo ristretto di utenti. Chiariamo che non ci sono garanzie che la funzionalità sarà resa disponibile globalmente in futuro.

Per coloro che desiderano sperimentare le ultime novità di Google Maps, è possibile scaricare le versioni più recenti da APK Mirror. Mentre l’applicazione è disponibile anche su Google Play Store, l’introduzione di nuove funzionalità potrebbe richiedere qualche tempo prima di essere estesa a tutti gli utenti a livello globale. Vedremo se questa novità arricchirà davvero l’esperienza di navigazione di milioni di utenti affezionati a Google Maps o se finirà nel dimenticatoio.