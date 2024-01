1Mobile: super offerte per accontentare tutti nel mercato

Scopriamo le possibilità offerte da 1Mobile nel mondo della telefonia, promozioni ad hoc per tutti i gusti e per tutte le necessità

Il mondo della telefonia vede ormai ogni giorno una perenne gara tra le varie aziende di telefonia coinvolte che cercano di conquistare il mercato mobile con offerte farcite di Giga, SMS e minuti create appositamente per conquistare tutti gli utenti e accaparrarsi la fetta più grossa, rubando i clienti alle volte anche agli altri operatori con offerte specifiche per chi effettua la portabilità del numero.

Ovviamente a questa gara partecipa anche 1Mobile, operatore virtuale che piano piano sta rosicchiando una fetta sempre maggiore grazie alle proprie offerte sempre al passo coi tempi e in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più sopraffini, grazie anche ad una copertura di rete decisamente prestante e ampia, vediamo cosa ha da offrire.

Offerte al top

L’operatore si distingue per una serie di offerte selezionate in grado di accontentare davvero tutti, diamo uno sgaurdo.

Iniziamo dall’offerta più ghiotta, “Special 180” la quale offre minuti illimitati, 80 SMS e 180 GB di dati internet a soli 8,99 euro al mese. Per coloro che invece vogliono risparmiare abbiamo la “TOP 150” la quale invece offre all’utente minuti illimitati, 50 SMS e 150 GB di dati al costo di soli 5 euro per il primo mese che sale a 7,99 euro al mese, garantendo un grande rapporto qualità prezzo.

Se però ad esempio siete utenti costantemente in giro per il mondo “World 2XPlus” è la promozione che fa pe voi con minuti illimitati, tariffe per chiamate internazionali e 80 GB di dati a 9,99 euro al mese.

Non rimane dunque che provare per credere, le promozioni sono decisamente spalmate per accontentare tutti, scegliete la più adatta.