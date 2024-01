L’introduzione ufficiale del Wi-Fi 6E da parte della Wi-Fi Alliance, ha marcato un passo significativo nell’evoluzione delle tecnologie di connettività wireless. Questo nuovo standard si presenta come un’iterazione avanzata del già consolidato Wi-Fi 6, introducendo una notevole novità: la banda di frequenze a 6 GHz. Questa aggiunta, affiancata alle frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz già presenti nel Wi-Fi 6, offre una serie di vantaggi sostanziali che ne fanno una scelta allettante per l’utenza consumer.

Il principale beneficio derivante dall’integrazione della banda a 6 GHz è l’aumento dei canali disponibili per i dispositivi connessi. Questa ampliata gamma di frequenze offre una maggiore flessibilità nella gestione del traffico di rete, permettendo ai dispositivi Wi-Fi 6E di ottenere velocità di trasferimento dati notevolmente superiori rispetto ai loro predecessori Wi-Fi 6. La capacità di sfruttare una banda più ampia si traduce in un notevole incremento delle prestazioni complessive.

I cambiamenti in arrivo con Wi-Fi 6E

Il Wi-Fi 6E vanta un impressionante bandwidth di 9,6 Gbps, un considerevole balzo in avanti rispetto ai 3,5 Gbps offerti dal Wi-Fi 5. Questo aumento della larghezza di banda è cruciale per garantire trasferimenti dati più rapidi e una connessione più stabile, particolarmente vantaggiosa per attività come lo streaming di contenuti audio, video e giochi. Inoltre, il nuovo standard si distingue per una significativa riduzione della latenza del 75% rispetto al Wi-Fi 5, migliorando l’esperienza utente in termini di tempi di risposta.

L’espansione del numero di canali disponibili è una caratteristica che non va sottovalutata. Questo aspetto si traduce in un aumento sostanziale della capacità della rete, consentendo di supportare un maggior numero di dispositivi connessi contemporaneamente. Sebbene questa caratteristica sia particolarmente rilevante per le reti aziendali, le famiglie che utilizzano dispositivi domestici beneficeranno di una maggiore stabilità e prestazioni, anche se difficilmente raggiungeranno il punto di saturazione tipico di reti più complesse.

È fondamentale sottolineare che l’adozione del Wi-Fi 6E richiede dispositivi compatibili. Mentre la maggior parte dei laptop, smartphone, tablet e accessori recentemente lanciati dovrebbero essere conformi allo standard, i dispositivi più datati dovranno fare i conti con le specifiche dei precedenti Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5. Ciò nonostante, il panorama della connettività wireless si sta evolvendo rapidamente, e l’adozione diffusa del Wi-Fi 6E promette di ridefinire gli standard di performance e affidabilità nell’ambito delle reti wireless.