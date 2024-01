Finalmente sono arrivate le primissime indiscrezioni per quanto riguarda gli ultimissimi dispositivi top di gamma della linea Samsung, ossia i Galaxy S24, in particolare per i modelli plus e base.

Una domanda che sicuramente si stanno ponendo milioni di persone in questo momento é: Col nuovo cambio di generazione, assisteremo a un aumento significativo dei prezzi? Ebbene sì, secondo le ultimissime voci trapelate, sembra che alla fin fine i prezzi non dovrebbero subire un aumento così drastico, come ci faceva presagire l’imminente cambio di gen.

Samsung Galaxy S24, cosa sappiamo sui prezzi

Qui sotto riportati ci sono quelli che, quasi a tutti gli effetti, saranno i prezzi di lancio dei tre dispositivi d’ultima generazione dispositivi in Europa:

1) Galaxy S24 (8 GB RAM)

128 GB € 899

256 GB € 959

2) Galaxy S24 Plus (12 GB RAM)

256 GB € 1.149

512 GB € 1.269

3) Galaxy S24 ULTRA (12 GB RAM)

256 GB € 1.149

512 GB € 1.569

1 TB € 1.810

Listino prezzi in Italia

Non è stata resa ancora nota ufficiale, ma essendo l’Italia uno dei paesi in Europa avente la maggior tassazione, non è scontato il fatto che si possa pensare che ci possano essere prezzi superiori rispetto a quelli standard per l’Europa.

Le preoccupazioni hanno una più che valida motivazione, difatti, già dalla scorsa generazione degli S23 si era già assistiti ad un aumento dei prezzi rispetto allo standard europeo.

Anche se, fortunatamente, possiamo tirare un bel sospiro di sollievo; in soccorso a tutto ciò ci viene incontro Roland Quandt, un insider che su X ha voluto riportare alcune informazioni riconducibili ai possibili prezzi degli S24 in Italia:

Just my two cents (Italy): Galaxy S24 128GB = 899 Euro

Galaxy S24 256GB = 959 Euro Galaxy S24+ 256GB = 1149 Euro

Galaxy S24+ 512GB = 1269 Euro Galaxy S24 Ultra 256GB = 1449 Euro

Galaxy S24 Ultra 512GB = 1569 Euro

Galaxy S24 Ultra 1TB = 1809 Euro — Roland Quandt (@rquandt) January 4, 2024

Cosa significa tutto ciò

La cosa che salta subito all’occhio è che sono gli stessi prezzi trapelati per quanto riguardava l’Europa, il che ci fa pensare che se queste voci venissero confermate veramente, per l’Italia ci sarebbero davvero ottime notizie in arrivo.

La versione standard Galaxy S24 verrebbe a costare 80 euro di meno, la versione S24 Plus anch’essa circa 80 euro in meno mentre la versione S24 Ultra si attesta sui circa 30 euro in meno, ovviamente, tutti a parità di memoria.