Dopo il 5G il mondo che riguarda la connessione non si è fermato mai, andando sempre inarrestabilmente all’avanscoperta di tecnologie innovative o il miglioramento di essa fino ad arrivare al Wi-Fi 7.

Possiamo dire che finalmente siamo arrivati al punto di avere la certificazione di un tassello molto importante per la velocità di connessione. Portando così una nuova generazione in molti ambienti dove è già in uso, garantendo un miglioramento prestazionale rispetto a quelle attuali.

Wi-Fi 7, corre troppo veloce, ecco i dettagli?

Finalmente come annunciato prima siamo arrivati al punto di aver ottenuto la certificazione per la nuova generazione di Wi-Fi 7. Generazione che sicuramente non sarà da poco tralasciando tutti i miglioramenti alla velocità e lo scambio di dati.

Il Wi-Fi 7 infatti è diventato uno standard ufficiale, portando con se un mare di novità tra cui canali da 320 MHz, 4K QAM, Multi-Link Operation. Molte delle quali permettono di avere prestazioni migliori, più efficienza energetica e riduzione della latenza. Oltre a questo, l’ultima generazione offre canali ultra-larghi, latenza deterministica, throughput elevato. Con delle migliorie sulla connettività nei settori AR/VR/XR, soprattutto nel gaming, formazione 3D immersiva e ioT industriale.

Riguardo invece ai dispositivi già approcciati al mondo del commercio alcuni di essi predispongono già una connettività con il Wi-Fi 7 garantendo ad esso un posto dedicato per il nuovo standard.

L’avanzamento della tecnologia non è tralasciato indietro. Infatti le grandi aziende come Qualcomm, Broadcom, Intel e molte altre stanno fornendo la loro predisposizione per lo sbarco del nuovo Wi-Fi 7. Il nuovo standard sicuramente non sarà una delusione. Come sottolineato dal CEO di Wi-Fi Alliance, Kevin Robinson questa nuova novità porterà al miglioramento della connettività nel mondo. Sicuramente tutto questo sarà un grande passo per tutta l’esistenza umana. Portando la connessione ad un evoluzione sempre più aggiornata, garantendo a tutti quelli che ne faranno uso, delle prestazioni sempre migliori in continuo sviluppo.