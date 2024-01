MediaWorld ha lanciato una strepitosa iniziativa con gli “App Days”, offrendo agli utenti del MediaWorld Club uno sconto extra del 15% su una vasta gamma di prodotti tech. L’occasione è valida fino a domenica 14 gennaio, permettendo agli acquirenti di risparmiare su notebook, TV, dispositivi indossabili e molto altro.

La procedura è semplice: i possessori della carta MediaWorld Club possono ottenere lo sconto extra effettuando acquisti attraverso l’app MediaWorld, disponibile sia per Android che per iOS. L’offerta si estende a quasi tutto il catalogo, escludendo solo i ricondizionati e i prodotti inclusi nella promozione Tech Mania.

Scopri le offerte esclusive per i membri del MediaWorld Club tramite l’app

Oltre alla convenienza degli sconti, i vantaggi Mediaworld includono la possibilità di ritirare i prodotti in negozio e l’opzione di acquistare in 3 rate con PayPal. Per accedere agli sconti, è sufficiente avere la carta Club, la cui richiesta può essere completata gratuitamente tramite l’app in pochi secondi.

Le offerte sugli iPhone sono allettanti, ad esempio, l’iPhone 14 128 GB è proposto a 750,14€ anziché 849€, offrendo un risparmio significativo. Console da gaming come la Xbox Series S e la PlayStation 5 Slim sono anch’esse disponibili a prezzi ridotti, creando opportunità per gli appassionati di giochi.

Anche i notebook non sono da meno, con offerte su modelli come l’Acer Swift 3 e il Lenovo IdeaPad Gaming 3 16. Per sfruttare appieno queste promozioni, è sufficiente scaricare l’app MediaWorld, completare la registrazione (per chi non possiede ancora la carta) e selezionare il prodotto desiderato.Tutto in estrema semplicitá. Restate connessi per ulteriori dettagli.