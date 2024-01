Apple è pronta a segnare un nuovo capitolo nel mondo delle presentazioni con il lancio imminente del suo Vision Pro, un visore per la realtà virtuale e aumentata. In un settore in continua crescita, il Vision Pro sembra destinato a distinguersi, offrendo un’esperienza innovativa anche nell’ambito delle presentazioni aziendali.

Una delle caratteristiche più intriganti è l’integrazione dell’app Keynote dedicata al Vision Pro. Keynote, da sempre l’app di punta di Apple per la creazione di presentazioni, si adatterà a questa nuova piattaforma, aprendo nuove possibilità di progettazione e personalizzazione. Le anteprime mostrano un’interfaccia intuitiva, con una barra laterale per navigare tra le diapositive e una barra degli strumenti inferiore per modifiche rapide.

Apple Vision Pro: Tutte le potenzialità immersive del nuovo visore e l’integrazione con Keynote

Il lancio ufficiale del Vision Pro è atteso nei prossimi giorni, inizialmente concentrato sul mercato statunitense.

Di grande rilevanza è la potenzialità di eseguire il mirroring di una presentazione Keynote su AirPlay attraverso il Vision Pro. Questa funzionalità offre non solo una visione personale e immersiva della presentazione, ma apre anche le porte a nuove dinamiche di presentazione e interazione durante eventi e conferenze.

Mentre altre app, come GarageBand, Swift Playgrounds, Final Cut Pro e Logic Pro, sono ancora in modalità compatibilità, l’arrivo di Keynote sull’Apple Vision Pro è un passo significativo verso l’espansione delle potenzialità di questo dispositivo.

Insomma in linea definitiva possiamo dunque confermare che l’Apple Vision Pro promette di trasformare il modo in cui concepiamo e consegniamo presentazioni. In che modo? Unendo la potenza dell’innovazione tecnologica alla familiarità di strumenti già consolidati come Keynote.