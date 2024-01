L’app di messaggistica più utilizzata intorno a noi è senza alcun dubbio WhatsApp, il software di proprietà Meta infatti ha un bacino di utenti a dir poco senza confini con il quale nessun’azienda competitor può competere, merito ovviamente di una praticità d’uso e delle funzionalità sempre accattivanti e in grado di soddisfare le necessità di ogni utente.

Tutto ciò è merito senza alcun dubbio del team di sviluppo che si trova dietro l’app che ogni giorno lavora senza sosta per garantire tutto ciò che desideriamo sotto forma di aggiornamenti costanti e corposi, basti pensare effettivamente a quanto è arrivato negli ultimi mesi: riproduzione degli audio a velocità variabile, possibilità di inviare foto e video in HD e tanto altro ancora.

Nuova spunta blu in arrivo

Ebbene si, una nuova spunta blu sta per arrivare su WhatsApp, si aggiungerà a quelle che già conosciamo, la spunta singola per l’inviato, la doppia spunta grigia per il consegnato e la doppia spunta blu per il visualizzato, a queste dovremo aggiungere una spunta blu come simbolo di badge per utente verificato, un po’ come quanto abbiamo già visto su Instagram e Facebook.

Ci sarà solo una piccola ma grande differenza, su WhatsApp questa spunta verrà offerta solo alle aziende che potranno decidere se attivarla o meno, probabilmente iscrivendosi al programma Meta Verified, così facendo potranno poi ottenere il badge blu, la novità dunque non riguarderà il singolo utente, bensì le aziende per verificare che quell’account è autentico e legato ad uno specifico marchio ufficiale e affidabile.