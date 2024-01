Wikipedia, l’imponente enciclopedia online, celebra il suo 23º anniversario, segnando oltre due decadi di condivisione globale della conoscenza. Fondato negli Stati Uniti da Jimmy Wales e Larry Sanger, Wikipedia ha consolidato la sua presenza in oltre 300 lingue, diventando un monumento digitale alla libera condivisione di informazioni. Con quasi due miliardi di accessi unici mensili, il sito si è affermato come una risorsa di prim’ordine per studenti, insegnanti, ricercatori e cittadini curiosi in tutto il mondo.

Cambiare il modo in cui accediamo alla conoscenza

Il 15 gennaio 2001, Wikipedia ha fatto il suo debutto online, introducendo un modello rivoluzionario di condivisione e costruzione della conoscenza umana. La piattaforma, giunta in italiano nel maggio dello stesso anno, si propone di raccogliere, descrivere e condividere liberamente la vastità della conoscenza, offrendo uno strumento aperto e collaborativo. Il tasto “modifica” di Wikipedia rappresenta una vera pietra miliare, consentendo a chiunque di partecipare attivamente, correggendo errori, arricchendo i contenuti e migliorando la qualità complessiva delle informazioni presenti.

Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, sottolinea il carattere rivoluzionario di Wikipedia, evidenziando come il suo modello di partecipazione abbia coinvolto una vasta comunità di volontari. In 23 anni, Wikipedia è diventata non solo una fonte affidabile di informazioni, ma anche un esempio tangibile di come la collaborazione globale possa dare vita a un monumento digitale della conoscenza.

Esaminando la versione italiana di Wikipedia, emerge un panorama impressionante: oltre 1,8 milioni di voci, 8 miliardi di consultazioni solo nel 2023 e un totale di 2,46 milioni di utenti registrati. La comunità attiva, con una media mensile di 36.000 persone che contribuiscono con almeno una modifica, sottolinea la vitalità della piattaforma. La storia delle prime voci, dalla definizione sociologica della “Comunicazione” alla dedica all’autore Francesco Petrarca, rappresenta una traccia tangibile dell’evoluzione della conoscenza condivisa.

Il ruolo duraturo di Wikipedia nella società digitale

Wikipedia e Wikimedia hanno cambiato il modo in cui accediamo e contribuiamo alla conoscenza. Wikipedia, con le sue 20 miliardi di pagine visualizzate al mese e 55 milioni di voci scritte dagli utenti, rimane un faro dell’informazione digitale. Wikimedia Italia, il capitolo nazionale della Wikimedia Foundation, svolge un ruolo chiave nel sostenere non solo Wikipedia, ma anche progetti come OpenStreetMap e la conoscenza libera, collaborando con istituzioni pubbliche e private.

Wikipedia ha superato le aspettative come fonte globale di conoscenza collaborativa. Il suo impatto nel rendere la conoscenza accessibile e condivisibile a livello mondiale è innegabile. Mentre celebriamo questi 23 anni di Wikipedia, riflettiamo sull’incredibile potenziale della collaborazione globale e sulla possibilità di creare un mondo più informato e connesso attraverso la libera condivisione di idee e informazioni.