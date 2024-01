Iliad, ripristinata ufficialmente la GIGA 150 con un regalo incluso

Unitamente a tutte le offerte degli altri gestori che stanno arrivando in questo mese di gennaio, ci sono anche quelle di Iliad. La famosa azienda arrivata dalla Francia nel 2018 ha deciso di non esimersi e di mostrare tutte le sue migliori caratteristiche in una sola volta. Ovviamente gli obiettivi sono sempre gli stessi: battere la concorrenza rubandogli tanti utenti e propiziare anche il rientro di quelli vecchi.

Gli altri gestori rivali dispongono di un’ottima ricezione ma non certamente paragonabile a quella del provider mobile per eccellenza. In Italia infatti nessuno riesce a totalizzare i risultati in termini di connessione Internet che Iliad realizza di continuo. Basandosi proprio su questi aspetti fondamentali, l’azienda sta riuscendo già a portare dalla sua parte numerosi clienti.

Iliad: è tornata la Giga 150 con il 5G gratis ogni mese

Iliad è riuscita ad arrivare ben oltre i 10 milioni di utenti grazie alle sue offerte che pian piano si ripetono nel tempo, scaturendo sempre lo stesso interesse. Questa volta è di nuovo il turno della cara vecchia Giga 150, promo piena di minuti, messaggi e giga. Più precisamente ogni utente che la sottoscrive può avere mensilmente minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 150 giga in rete 5G. Il prezzo sarà di 9,99 € per sempre, senza rimodulazioni che possano intaccare il percorso. Ovviamente c’è anche un costo di attivazione da pagare che consiste nello stesso prezzo, ma in questo caso una tantum.

Per quanto riguarda il 5G è chiaro che potranno utilizzarlo coloro che hanno uno smartphone compatibile. Anche nel caso in cui non dovessero averlo, questo non significherà che non potranno beneficiarne acquistandone uno nuovo. Ricordiamo che con queste offerte che hanno tale prezzo, si può accedere di diritto anche allo sconto sulla rete fissa in fibra ottica.