La rete internet di Starlink, un progetto ambizioso della SpaceX di Elon Musk, è già una realtà consolidata per quanto riguarda la connettività fissa. Il sistema dell’azienda è in vendita in abbonamento anche in Italia da un paio d’anni, offrendo una soluzione di accesso rapido e affidabile alla rete in aree remote o mal coperte da infrastrutture terrestri. La vera rivoluzione però è in corso con l’implementazione della tecnologia Direct to Cell, un passo audace per estendere la connettività satellitare anche ai dispositivi mobili.

Recentemente, Starlink ha annunciato con entusiasmo di aver completato con successo il primo scambio di messaggi tra smartphone tramite la sua rete satellitare. L’impresa ha dimostrato la capacità dei satelliti di SpaceX di facilitare la comunicazione tra due iPhone, aprendo la strada a nuove possibilità nella connessione mobile globale.

I primi messaggi satellitari di Starlink

Questo successo segna un importante traguardo nello sforzo di Starlink per portare la connettività satellitare a un nuovo livello, superando le limitazioni geografiche e offrendo una connessione affidabile ovunque nel mondo.

La scorsa settimana, Starlink ha lanciato sei nuovi satelliti dedicati a fornire connessione satellitare ai dispositivi mobili. Questi satelliti, definiti dall’azienda come torri cellulari nello spazio, rappresentano un passo avanti nella missione di rendere accessibile la connettività satellitare anche per gli smartphone. La sfida tecnologica è notevole, poiché la connessione satellitare tra dispositivi mobili è intrinsecamente più complessa rispetto a quella gestita dalle torri terrestri, dato che i satelliti si muovono costantemente.

La peculiarità di questa soluzione risiede nella possibilità di garantire connettività cellulare in qualsiasi luogo, superando le limitazioni delle torri terrestri, che potrebbero essere assenti o inattive per varie ragioni. Questo aspetto riflette il valore aggiunto che Starlink offre, non solo per i dispositivi fissi, come quelli domestici, ma anche per gli utenti in movimento.

La novità introdotta da Starlink avrà il suo primo impiego negli Stati Uniti, dove diversi operatori statunitensi si apprestano a consentire la connessione tramite satellite anche agli smartphone. Guardando al futuro, Starlink ha progetti ambiziosi per il 2025, prevedendo di estendere il supporto non solo alle chiamate, ma anche alla navigazione internet tramite rete satellitare. Questo anticipa un cambiamento significativo nel panorama delle telecomunicazioni, aprendo la strada a una connettività globale e resiliente, guidata dalla tecnologia innovativa di Starlink.