CoopVoce, l'offerta EXTRA da 300 GIGA fa tremare Iliad

Per un gestore molto forte come CoopVoce, serve avere continuità. Ad alta quota non tutti sono in grado di respirare e per questo avere l’attrezzatura giusta è fondamentale. A tal proposito ecco che sono nate tante nuove soluzioni ultimamente, con il gestore virtuale che ha optato per il lancio di una promo straordinaria.

Arriva ufficialmente la nuova EXTRA 300 che include il quantitativo massimo di giga e un prezzo folle.

CoopVoce, ecco la nuova EXTRA 300 con tutto incluso a pochi euro mensili

C’era bisogno di qualcosa di realmente grande per tenere a bada la concorrenza durante quest’inizio del 2024. CoopVoce ovviamente non ha aspettato che qualcuno glielo dicesse due volte ed ha pubblicato subito la sua nuova offerta. Si tratta della nuovissima EXTRA 300, opportunità più unica che rara sia per quello che offre che per quello che costa.

Il famoso provider virtuale questa volta vuole dare il massimo mettendo a disposizione del pubblico tantissime soluzioni, intese come minuti, SMS e giga. Questa EXTRA 300 include al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e infine la somma di 300 giga disponibili per navigare in 4G. Il prezzo mensile è davvero sorprendente, siccome è di soli 9,90 € per sempre. Bisogna infatti ricordare che questo provider non ha mai aumentato i prezzi delle sue offerte.

Per quanto riguarda poi il resto, ci sono due grandi regali, ovvero il costo di attivazione pari a zero e il primo mese totalmente gratuito. Ricordiamo che c’è anche un modo per snellire i tempi della portabilità, siccome basterà sottoscrivere il tutto con una scheda eSIM.