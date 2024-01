Vodafone STRAORDINARIA, le SILVER costano 7 EURO e hanno 150 GB

Dopo aver visto le grandi novità arrivate sul mercato della telefonia mobile, gli utenti si sono guardati molto intorno. Chi ha abbandonato Vodafone in passato, potrebbe però ora rientrare in seguito al lancio delle offerte Silver.

Queste sono infatti dedicate solo a coloro che arriveranno da gestori come Iliad o da tutti quei provider virtuali molto conosciuti. Se fate parte di altri gestori che non siano quelli indicati dunque dovrete optare per qualche altra offerta di Vodafone.

Attualmente però concentrandosi su quelle che sono disponibili in sconto, ecco le Silver. Due offerte di questo calibro difficilmente arrivano insieme ma Vodafone voleva fare del suo meglio per cominciare il 2024 in discesa. Ecco quindi due proposte piene di minuti, messaggi e giga e con prezzi molto bassi.

Vodafone intraprende un nuovo percorso di recupero degli utenti con le due offerte Silver

La prima delle due include al suo interno SMS senza limiti con minuti illimitati e soprattutto con 100 giga disponibili per navigare sul web usando il 4G. Il prezzo mensile sarà di soli 7,99 €.

La seconda offerta è praticamente uguale ma cambia per i giga e per il prezzo. Questa Silver di Vodafone costa 9,99 € mensili semplicemente perché gode di 150 giga in 4G ogni mese.

Quello che molti utenti Vodafone non sanno è che scegliendo di pagare automaticamente tutti i mesi con SmartPay, ci saranno ulteriori 50 giga in più. Questi ovviamente si potranno accumulare con il quantitativo di giga della propria offerta, avendo quindi ancora più spazio per la navigazione sul web ogni mese.