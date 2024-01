In questo periodo si stanno lanciando razzi verso la Luna che sono di fabbricazione di agenzie private come per esempio l’ Astrobotic che ha lanciato il razzo Peregrine che inizialmente aveva un’ orientamento sbagliato e perciò i pannelli non ricaricavano la batteria, ma poi grazie ad una manovra si è ripristinata la direzione. Anche se così facendo il collegamento con la Terra si è interrotto per alcuni minuti, successivamente al lancio il veicolo si è separato dallo stadio Centaur e tutti i sistemi si sono accesi.

Il mancato orientamento del razzo, secondo Astrobotic, deriverebbe da un problema di propulsione che renderebbe difficile l’ allunaggio. Il razzo Peregrine è stato lanciato dalla piattaforma 41 della Space Force Station del Dipartimento della Difesa degli USA con l’ obiettivo di portare sulla Luna alcuni carichi tra cui i Bitcoin e ceneri umane. Questa missione è stata considerata come parte di un programma di ritorno sulla Luna e del suo programma commerciale chiamato Commercial Lunar Payload Services.

Ecco le future missioni sulla Luna

Questa missione punta all’ utilizzo della risorse sulla superficie lunare e include alcuni lanci tra cui l’ Intuitive Machine che prevede di lanciare il razzo Nova-C non prima del 12 febbraio e di portarlo sul suolo lunare entro il 22 febbraio. Il 19 febbraio dovrebbe arrivare sulla Luna il lander Slim dell’ agenzia giapponese Jaxa che inaugurerà una nuova tecnologia per gli atterraggi di precisione su suoli difficili.

Il razzo Vulcan sarà uno dei razzi delle future missioni lunari che presenta queste caratteristiche: circa 62 metri di altezza e 5,4 di diametro con motori Be-4 costruiti dalla Blue Origin. Il razzo Peregrine possiede a bordo alcuni carichi tra cui la moneta dedicata alla Luna caricata con un Bitcoin, il primo blocco di bitcoin a essere estratto, le nano-litografie dell’ artista Alessandro Scali e le capsule con ceneri umane delle agenzie Celestis e Elysium Space.