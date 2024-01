L’avvento della tecnologia e il conseguente aumento dei dispositivi tecnologici e dei loro software è sicuramente un punto positivo per l’umanità perché grazie a questi strumenti, se utilizzati con coscienza, è possibile migliorare nettamente la qualità della vita.

Questo però non porto solo vantaggi ma anche alcuni problemi come lo possono essere l’aumento delle truffe online e delle applicazioni infette in cui si può incappare.

Il web è diventato infatti fonte di guadagno incredibile per tutti coloro che conoscono bene i computer e non hanno scrupoli nell’utilizzare dei mezzi illegali per cercare di estorcere del denaro da utenti ignari.

Negli ultimi anni le applicazioni infette e i malware sono cresciuti in modo esponenziale ed è sempre più difficile contrastarle se non si fa attenzione su cosa scarichiamo sul nostro smartphone e sul nostro computer.

Quali applicazioni infette bisogna cancellare immediatamente?

Purtroppo non esiste una singola categoria di applicazioni infette ma ci sono davvero tanti malware che potrebbero danneggiare i nostri dispositivi e cercare di sottrarre del denaro dai nostri conti. Tra i più pericolosi ci sono sicuramente i trojan, i spyware e i virus.

Negli ultimi giorni McAfee ha rilasciato una lista di 13 applicazioni infette che è possibile scaricare su Play Store e a cui bisogna prestare particolare attenzione, visto che si nascondono dietro ad app apparentemente innocue.

Ecco quali sono: