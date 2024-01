Il Piano con Pubblicità di Netflix ha superato i 23 milioni di utenti

L’introduzione dell’opzione di abbonamento con pubblicità su Netflix ha rivelato un trend promettente. Il numero di utenti attivi mensili per questa modalità ha superato i 23 milioni a livello globale, segnando una crescita impressionante del 50% nei soli due mesi precedenti, come confermato da Amy Reinhard, presidente del comparto pubblicitario di Netflix, in un’intervista a Variety.

Il successo della strategia con pubblicità è evidente anche nei dati relativi all’Italia, dove l’opzione è stata lanciata a novembre del 2023. Attualmente, il 30% degli abbonati italiani a Netflix ha scelto questa formula, confermando un’adesione significativa al nuovo modello di fruizione dei contenuti.

I piani di abbonamento Netflix

L’iniziale introduzione degli abbonamenti dai prezzi diversificati ha creato malcontento tra gli utenti che si son visti aumentare a dismisura i costi mensili per usufruire come prima del servizio dato dalla piattaforma. La diversa tipologia di piani sottoposti da Netflix sono però riusciti a soddisfare le differenti esigenze economiche. I fedeli del “TUTUM” hanno preferito accontentarsi della pubblicità, piuttosto che rinunciare alle serie o ai film preferiti. Amy Reinhard ha ribadito l’impegno di Netflix nel collaborare con i partner pubblicitari per sviluppare ulteriormente questo settore e massimizzare il suo potenziale di crescita. La piattaforma di streaming sembra pronta a investire in modo significativo nei prossimi mesi per ampliare ulteriormente la base di utenti che sceglie questa opzione di abbonamento.

Il piano con pubblicità attualmente offre un prezzo mensile di 5,49 euro, consentendo la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente nello stesso nucleo domestico, il download su due dispositivi e una qualità di visione eccezionale. Nel primo trimestre del 2024, è prevista l’introduzione di spot pubblicitari fino a 60 secondi e di una modalità chiamata provvisoriamente “Binge”, che permetterà agli abbonati di godersi il quarto episodio della propria serie preferita senza interruzioni dopo aver visto tre episodi consecutivi con pubblicità.

Il piano con pubblicità di Netflix sta guadagnando sempre più popolarità e la piattaforma sembra pronta ad affrontare una fase di crescita e innovazione nel settore della pubblicità streaming. Gli abbonati hanno ora la possibilità di accedere a un’esperienza di visione più economica e personalizzata su una delle più grandi piattaforme di streaming al mondo.