Iliad, con il ritorno di Giga 150 non ci saranno più problemi di Internet

Iliad continua a distinguersi nel settore della telefonia mobile italiana, proponendo offerte di notevole valore. Dopo il successo riscosso dalla Flash 180, l’operatore di origine francese propone ora Giga 150, una tariffa ideale per coloro che cercano un piano ricco di Giga in 5G a un prezzo accessibile, senza alcuna limitazione di banda nell’accesso a Internet.

Iliad: le tariffe dell’operatore

Questa nuova offerta, Giga 150, offre ben 150GB di Internet in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il tutto a soli 9,99€ al mese. Un aspetto particolarmente attrattivo di questa proposta è la garanzia del mantenimento del prezzo “per sempre”, condizione che la rende superiore a molte delle offerte proposte dalla concorrenza e a un costo decisamente conveniente.

Iliad Giga 150 è disponibile sia per i nuovi clienti sia per chi è già cliente Iliad e desidera cambiare offerta. Non sono previsti vincoli temporali per la sottoscrizione, né obbligo di portabilità del numero. In linea con la politica aziendale di Iliad, l’offerta è trasparente: non ci sono costi nascosti o rimodulazioni. Oltre ai 150GB in rete 5G, che includono la possibilità di utilizzare l’hotspot, Giga 150 offre anche 11GB di traffico dati in roaming nell’Unione Europea, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali e tutti i servizi accessori di Iliad.

Giga 150 si pone come la sostituta della Flash 180, ormai non più attivabile. Iliad, tuttavia, mantiene nel suo portfolio anche altre offerte, tra cui Giga 100 con 100GB in 4G a 7,99€ al mese, e Voce, con minuti e SMS illimitati più 4MB di traffico dati a 4,99€ al mese. Inoltre, è disponibile Dati 300, che offre un bundle di 300GB di traffico dati a 13,99€ al mese. Per tutte queste offerte, il costo di attivazione è di 9,99€ una tantum.