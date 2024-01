Honor X7a è uno smartphone di fascia medio-bassa caratterizzato da complessivamente buone specifiche tecniche, ma sopratutto da un prezzo estremamente più basso del normale.

I suoi punti di forza sono rappresentati dalla presenza di un ampio display Fullview da ben 6,74 pollici di diagonale, che raggiunge anche un refresh rate di 90Hz, puntando fortissimo anche sul comparto fotografico: composto da ben 4 sensori, al cui apice troviamo il 50 megapixel di altissima qualità.

Honor X7A: il prezzo è davvero unico su Amazon

Lo smartphone viene commercializzato ad un prezzo di tutto rispetto, l’Honor X7A può essere acquistato dal pubblico con un esborso finale di soli 127 euro, così da riuscire ad accedervi senza dover sborsare cifre particolarmente elevate, né sottostare a vincoli particolari (ricordiamo infatti essere completamente no brand).

Di base il sistema operativo è Android 12, con pochissima personalizzazione grafica, ma con la certezza di poter ricevere tanti aggiornamenti software futuri. Il colore è Nero mezzanotte, con una buona trama nella parte posteriore, atta a conferirgli eleganza ed affidabilità nel tempo.

In ultimo, la batteria integrata è un componente da 5330 mAh, che non supporta ricarica wireless, ma riesce a garantire una buona ricarica rapida, così da poter tornare ad utilizzare lo smartphone quanto prima. Tutto il processo di spedizione del prodotto viene gestito da Amazon, gli utenti possono quindi ricevere il dispositivo il prima possibile, godendo di tutti i vantaggi che sono la logistica dell’azienda è in grado di offrire.