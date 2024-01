Oppo ha in mente un’idea davvero interessante, cercare di rendere accessibili a tutti gli utenti i migliori smartphone in circolazione, per questo motivo il bellissimo Oppo A38 viene posto ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto.

Il prodotto, disponibile nella sola colorazione Oro (Gold), viene commercializzato no brand e con la configurazione che prevede 4GB di RAM con 128GB di memoria interna (la memoria è essa stessa espandibile tramite microSD, fino ad un massimo di 1TB), per una maggiore personalizzazione e versatilità.

Oppo: un risparmio davvero unico con questo smartphone

Coloro che fossero interessati all’acquisto di un Oppo A38, devono prima di tutto sapere che il suo prezzo finale di vendita è molto ridotto rispetto al listino: il valore mediano, ovvero la cifra in media commercializzata nel periodo, è di 149 euro, oggi è stata ulteriormente ridotta di 20 euro, raggiungendo il valore finale di soli 129 euro.

Il modello distribuito, oltre che essere completamente no brand con garanzia di 2 anni, presenta in confezione anche un supporto da auto, così da facilitare l’utilizzo su qualsiasi vettura in commercio. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera, con un sensore principale da ben 50 megapixel, affiancato a sua volta da un secondario (quindi nella parte anteriore) da 5 megapixel. La batteria è un componente da 5000 mAh, utile soprattutto per utilizzare lo smartphone per lungo periodo, prima di dover ricorrere necessariamente alla presa a muro per la ricarica.