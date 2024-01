Uno dei brand più apprezzati in Italia, per quanto riguarda i “gioielli” di qualità, è sicuramente Swarovski, azienda in grado di diffondersi in modo capillare sul territorio, puntando forte sull’eleganza e su prodotti di alto livello. Con le nuove offerte Amazon, tutti gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto sull’acquisto di uno dei suoi modelli di punta.

La collezione Angelic non è la più recente, tuttavia incarna alla perfezione la filosofia dell’azienda, e riesce a mantenere elevato lo standard di qualità a cui siamo stati abituati in passato. Il modello attualmente in promozione su Amazon è la coppia di orecchini, dalle dimensioni di soli 0,39 pollici, con realizzazione in cristallo.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid, solo così avrete le offerte Amazon ed anche tutti i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

Orecchini Swarovski: ecco quanto costano su Amazon

Da sempre acquistare un prodotto Swarovski è sinonimo di prezzo particolarmente elevato, gli orecchini oggetto del nostro articolo non sarebbero assolutamente da meno, se non fosse per la presenza di una buona riduzione applicata direttamente da Amazon. Il loro listino attuale è di 59 euro, gli utenti possono approfittare dello sconto automatico del 36%, fino ad arrivare alla spesa finale di soli 38 euro.

Compralo su Amazon

In termini pratici sono classici orecchini a clip che necessitano di foro nel lobo per essere indossati correttamente. Sono commercializzati a coppie, ovvero il prezzo indicato è complessivo e non richiede costi accessori o aggiuntivi. L’iter di spedizione è gestito da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio in tempi relativamente brevi.