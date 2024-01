CoopVoce inizia il 2024 con un’offerta irresistibile: CoopVoce EXTRA 300. Questa nuova proposta dell’operatore virtuale su rete TIM offre un incredibile pacchetto dati di 300 Giga a soli 9,90 euro al mese. Ma c’è un dettaglio importante: l’offerta è disponibile solo fino al 31 gennaio, quindi non perdete l’occasione.

Scopri l’offerta limitata di CoopVoce, attivabile solo fino al 31 gennaio!

L’offerta CoopVoce si distingue per la sua enfasi sulla qualità del servizio, trasparenza e la promessa di non aumentare mai le tariffe. CoopVoce EXTRA 300 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Una sorprendente quantità di dati: 300 Giga in 4G su rete TIM;

Velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Un aspetto interessante è la possibilità di utilizzare l’eSIM, offrendo una flessibilità aggiuntiva ai clienti. Inoltre, l’offerta comprende anche 11 Giga in roaming UE, con la possibilità di utilizzare tutti i 300 Giga durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero se si resta fedeli all’operatore per almeno 6 mesi.

Altri dettagli

Il costo mensile è di 9,90 euro con il primo mese gratuito, e l’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite per i nuovi clienti. I già clienti possono passare a EXTRA 300 a 9,90 euro una tantum. L’offerta non ha vincoli o costi extra, e include servizi come Hotspot, LoSai di Coop, Chiama ora, Assistenza fai-da-te e con Specialista via App e Chat, e Numeri a sovraprezzo bloccati.

Insomma, CoopVoce EXTRA 300 rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca una quantità generosa di dati a un prezzo conveniente. Con la possibilità di attivarla solo in portabilità e la finestra temporale limitata fino al 31 Gennaio, è consigliabile agire prontamente per sfruttare questa offerta unica nel suo genere.