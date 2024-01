Vodafone mostra le SILVER e distrugge TIM con 150 GB

Le grandi mire espansionistiche di Vodafone si sono concentrate ovviamente sul territorio europeo, con particolare accezione sull’Italia. Qui il colosso anglosassone è stato in grado di istituire il suo quartier generale, mettendo a ferro e fuoco la concorrenza a colpi di nuove offerte.

Partendo dalle soluzioni dedicate all’ambiente domestico e specializzandosi in seguito su quella che oggi è la telefonia mobile di ultima generazione, Vodafone ha rappresentato più volte il ruolo di leader assoluto tra i gestori. Ora vuole continuare a farlo con le sue nuove offerte che tutti conoscono con il nome di Silver. L’obiettivo principale dunque è quello di rubare utenti alla concorrenza, con ottime possibilità di riuscita visti i contenuti e i prezzi.

Nel paragrafo in basso è possibile trovare tutti i dettagli che riguardano la gamma Silver, così come chi può sottoscrivere le promo.

Vodafone mostra ancora una volta tutte le le sue migliori caratteristiche, eccole nelle Silver

Le due offerte in questione hanno minuti e messaggi senza limiti verso tutti. La prima offre 100 giga e la seconda 150 giga in 4G, per prezzi che rispettivamente equivalgono a 7,99 € al mese e a 9,99 € al mese.

Ci sono due precisazioni da fare, una su un vantaggio che gli utenti possono avere e una su chi può sottoscrivere le offerte in questione. Partendo dal primo aspetto, tutti coloro che accetteranno di pagare mensilmente con il metodo automatico Smartpay, avranno 50 giga in più sull’offerta ogni mese.

Per quanto riguarda invece gli utenti che possono sottoscrivere le offerte, solo quelli che provengono da Iliad o da un gestore virtuale saranno abilitati.