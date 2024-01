Nel catalogo di offerte dell’operatore telefonico WindTre ci sono anche offerte super interessanti dedicate a chi richiede la portabilità del proprio numero. Tra queste, c’è la super offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. L’operatore, in particolare, ha deciso di prorogarne la sua disponibilità nei negozi autorizzati fino alla fine del mese.

WindTre GO 150 Limited Edition 5G, l’operatore proroga la sua super offerta

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico WindTre ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Secondo quanto riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, quest’ultima sarà ora disponibile all’attivazione presso alcuni negozi fisici autorizzati fino alla fine del mese di gennaio 2024.

Si tratta di un’offerta molto interessante. Nel bundle mensile, infatti, sono inclusi ben 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile da chi richiederà la portabilità del proprio numero, ed ha un costo di 9,99 euro tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Ricordiamo che l’operatore sta continuando a proporre anche altre offerte di rete mobile. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata WindTre Full 5G. Quest’ultima include ogni mese giga senza limiti per navigare in 5G, minuti di chiamate illimitati e anche 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è però di 14,99 euro al mese. In ogni caso, gli utenti potranno abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate con entrambe le offerte.