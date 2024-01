Offerta “300 Giga” di ho.Mobile, la navigazione online più sicura

Ho.Mobile, l’operatore mobile virtuale che fa leva sulla rete di Vodafone, presenta una nuova proposta destinata a chi ha esigenze specifiche di connessione dati. L’offerta “300 Giga” si rivolge a coloro che necessitano di una connessione dedicata esclusivamente alla navigazione online, ideale per chi utilizza chiavette internet in viaggio o sostituisce la connessione fissa a casa. Con un costo a partire da 13,99 euro al mese, questa offerta fornisce agli utenti 300 gigabyte di dati per la navigazione, supportata da una connessione 4G con velocità fino a 60 Mbps.

L’offerta ‘300 Giga’ per una connessione senza confini

Questo annuncio rappresenta un passo significativo nell’evoluzione delle offerte di Ho.Mobile, già attiva nel panorama delle telecomunicazioni dal 2018. La proposta precedente, denominata “Ho. Solo Dati”, offriva due varianti con 100 e 200 gigabyte rispettivamente, a prezzi differenti. La nuova “300 Giga” non solo aumenta la quantità di dati disponibili ma offre anche una velocità di navigazione più elevata, confermando la volontà di Ho.Mobile di adattarsi alle crescenti esigenze di connettività degli utenti.

È essenziale distinguere l’offerta “300 Giga” solo dati da un’altra proposta omonima di Ho.Mobile che include anche SMS e minuti illimitati. La versione solo dati è pensata per coloro che desiderano una connessione esclusivamente internet, con possibilità di effettuare chiamate e inviare SMS a pagamento. È da notare che l’utilizzo dell’offerta in viaggio all’interno dell’Unione Europea include 17 gigabyte senza costi aggiuntivi, con tariffe simili a quelle valide in Italia.

In caso di esaurimento dei 300 gigabyte prima della fine del mese, la navigazione viene temporaneamente bloccata per evitare costi aggiuntivi. Gli utenti hanno la possibilità di anticipare il rinnovo dell’offerta per riprendere la navigazione, se necessario. Va sottolineato che questa offerta, come le altre di Ho.Mobile, blocca i servizi digitali a pagamento durante l’utilizzo.

Nessun compromesso sulla velocità

L’acquisto dell’offerta “300 Giga” può essere effettuato comodamente online sul sito www.ho-mobile.it/offer-home.html. Per i già clienti, il costo totale è di 17,99 euro, comprendente 3,99 euro di attivazione e 14 euro di prima ricarica. Per i nuovi clienti, il costo totale ammonta a 19,99 euro, includendo 3,99 euro di attivazione e 16 euro di prima ricarica, con spedizione gratuita della SIM a casa. Entrambi i casi prevedono uno scalamento del costo del primo rinnovo dall’importo della prima ricarica.

Ho.Mobile offre sconti su router 4G TP-Link acquistabili su Amazon, facilitando l’accesso a una connessione stabile e potenziata. Questa iniziativa dimostra l’attenzione di Ho.Mobile alle esigenze degli utenti, fornendo soluzioni integrate per migliorare l’esperienza di connessione.

Oltre i limiti della navigazione

L’introduzione dell’offerta “300 Giga” rappresenta un passo avanti nella strategia di Ho.Mobile, progettata per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti in termini di connettività dati. Mentre l’evoluzione del settore delle telecomunicazioni continua, Ho.Mobile dimostra la sua flessibilità nel rispondere alle crescenti richieste di connettività mobile, mantenendo al contempo un occhio attento alle esigenze dei consumatori. La flessibilità, la convenienza e le opzioni personalizzate sembrano essere le chiavi del successo per gli operatori virtuali come Ho.Mobile in un panorama sempre più competitivo. Resta da vedere come queste nuove proposte influenzeranno il mercato e come saranno accolte dagli utenti, ma sicuramente pongono Ho.Mobile in una posizione di rilievo nell’adattarsi alle dinamiche mutevoli delle esigenze di connettività della società moderna.