Qualche giorno fa Sony ha ufficialmente dichiarato che intraprenderà una donazione verso tutte le famiglie colpite dal terremoto del 1 Gennaio 2024. La compagnia nipponica ha deciso che metterà a disposizione 40 milioni di Yen, ovvero circa 253.000 euro.

Il disastro è avvenuto la notte di Capodanno nella penisola giapponese di Noto, nella prefettura di Ishikawa, a circa 400 chilometri da Tokyo. Il terremoto è riuscito a colpire, seppur lievemente, anche la capitale per via del magnitudo pari a 7.6 e per alcuni giorni dopo c’è stato il rischio di tsunami con dieci metri di altezza.

Sony, le note ufficiali

Sul proprio sito Sony si dice immensamente dispiaciuta dell’avvenimento e rivolge le proprie condoglianze a tutte le persone e famiglie coinvolte. Inoltre conferma la donazione cdi 40 milioni di yen che però saranno divisi tra più enti.

Una parte, intorno ai 15 milioni, saranno donati direttamente da Sony. Circa 10 milioni saranno donati dalla Sony Life Insurance Co, una compagnia assicurativa giapponese, fondata nel 1979 come joint venture tra Sony Group Corporation e Prudential Financial e con sede a Tokyo, alla Croce Rossa giapponese. La restante parte invece saranno donati dal “Emergency Disaster and Recovery Fund for Children” gestito in collaborazione da Sony e Save the Children Japan. Tutti i fondi raccolti da qest’ultima saranno utilizzati immediatamnte per operare sul campo.

Inoltre la società ha adoperato un altra iniziativa: I dipendenti del gruppo Sony che avranno intenzione di donare, non dovranno fare altro che dichiararlo e ci penserà la compagnia giapponese a compensare la donazione.

Sony ci ha dimostrato ancora una volta di essere una delle più grandi società al mondo anche al di fuori dell’ambito videoludico. Non è l’unica però dato molte società giapponesi si sono mosse in aiuto delle persone coinvolte in questo come in altri precedenti disastri naturali, colpisce l’ultimo gesto di The Pokémon Company che ha deciso di mettere a disposizione 50 milioni di yen.