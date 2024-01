Nintendo Switch 2: nessuna evoluzione, si punta sull'interazione

Con l’inizio uficiale del nuovo anno, le voci sulla prossima console di Nintendo, comunemente chiamata Switch 2, si fanno sempre più intense. Da queste sembra che la casa di Kyoto non abbraccerà una rivoluzione hardware, ma opterà per un’iterazione che manterrà la struttura di base della popolare Nintendo Switch.

Gli analisti, tra cui il CEO di Kantan Games, Dr. Serkan Toto, condividono l’opinione che la prossima console Nintendo sarà un passo avanti rispetto alla Switch attuale e non rappresenterà una rivoluzione. Si prevede che la nuova console conserverà la portabilità, una caratteristica distintiva di successo, specialmente considerando il forte legame tra il franchise Pokémon e il gioco portatile. Per quanto riguarda il prezzo, Toto ipotizza che la prossima console potrebbe essere venduta a 400 dollari, con un possibile aumento del prezzo dei giochi a 70 dollari.

Iterazione o Rivoluzione per Nintendo Switch?

L’approccio dell’iterazione anziché una rivoluzione sembra essere una scelta ragionevole per Nintendo. La Nintendo Switch ha ottenuto in breve un enorme successo, diventando un fenomeno di vendite. Inoltre, la crescente richiesta di piattaforme di gioco portatili è ulteriore motivazione per mantenere questa caratteristica di successo. Mentre altre aziende introducono console/PC portatili, la società giapponese sembra mantenere il proprio dominio nel settore. Abbandonare il mercato delle console portatili sarebbe un passo controintuitivo e controproducente per ragioni ovvie. Solo la parola Nintendo, se poi viene unita all’universo Pokémon, rappresenta l’intero ci fa pensare al mondo dei videogiochi.

Rispetto a una totale ristrutturazione, la Nintendo Switch 2 potrebbe essere una versione “super pro” della 1. Mantenendo la compatibilità con la precedente, questa nuova console potrebbe offrire maggiori potenzialità hardware, attirando terze parti e fornendo giochi AAA. La continuità della Nintendo Switch originale, supportata da una serie di giochi cross-generazionali, potrebbe proprio essere la strategia per mantenere l’interesse e la fedeltà dei giocatori. Mentre il futuro della console non sarà completamente stupefacente, l’iterazione potrebbe essere la chiave per continuare il successo intrapreso finora. In fondo è proprio grazie ad essa che la società continua ad appassionare utenti di ogni età e provenienza. La differenza di prezzo per i titoli di gioco potrebbe però far storcere il naso non di poco, portando disappunto e malcontento.