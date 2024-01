La spunta blu approda su WhatsApp: a cosa serve esattamente?

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di META, continua a evolversi introducendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra le ultime novità in arrivo, c’è l’annuncio di una spunta blu che non riguarderà gli utenti comuni, ma sarà piuttosto un distintivo per le aziende.

WhatsApp ha rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano, offrendo una piattaforma facile da usare per scambiare messaggi, chiamate e altro ancora. L’accesso diffuso a Internet ha favorito questa trasformazione, consentendo agli utenti di connettersi in modo rapido e pratico. Le diverse opzioni dedicate a differenti fasce di utenza sono solo uno dei tanti pregi della piattaforma che con innovazioni continue riesce a mantenere il primato come app di messaggistica più utilizzata al mondo. Questa nuova opzione si unisce ai canali debuttati lo scorso settembre e che hanno conquistato moltissimi utenti.

La doppia Spunta Blu di WhatsApp

Finora, la doppia spunta su WhatsApp ha indicato quando il destinatario ha letto un messaggio. Tuttavia, una nuova spunta blu è in arrivo e questa volta è legata alle attività verificate delle aziende. L’annuncio è stato fatto da WABetaInfo, una fonte affidabile per le anticipazioni sulle nuove funzionalità di WhatsApp.

La novità prevede la sostituzione del badge di verifica verde con una spunta blu, portando uniformità al colore del badge su tutte le app di META, comprese Instagram e Facebook, che già utilizzano la spunta blu per la verifica. Questa modifica si concentrerà sui canali aziendali e sulle attività verificate su WhatsApp. Il principio di utilizzo è pressocché lo stesso: diversificarsi da quelli che potrebbero essere account secondari o fasulli.

La nuova spunta blu sarà opzionale e riservata quindi alle aziende. Ogni impresa potrà aggiungere il badge ai propri canali, garantendo un riconoscimento ufficiale e autenticità. Si prevede che sarà necessario iscriversi a Meta Verified per usufruire di questa funzionalità. La nuova spunta blu su WhatsApp non impatterà gli utenti comuni, ma offrirà alle società un modo aggiuntivo per affermare la propria autenticità e ottenere maggiore visibilità sulla piattaforma. L’evoluzione continua della piattaforma dimostra l’impegno di META nel fornire soluzioni sempre più avanzate per soddisfare le esigenze delle diverse categorie di utenti.