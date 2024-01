Fastweb si conferma come l’operatore mobile più veloce d’Italia per la terza volta consecutiva, ricevendo il prestigioso riconoscimento da Ookla, un’autorità nel campo dell’analisi dati e dei test di reti fisse e mobili a livello globale. Nel periodo analizzato, compreso negli ultimi sei mesi del 2023, Fastweb ha ottenuto risultati eccezionali nei test effettuati da 314.239 clienti italiani tramite le app mobili Speedtest su dispositivi iOS e Android.

La velocità mobile in Italia secondo Ookla

Il rapporto di Ookla ha attribuito a Fastweb il titolo di operatore con la velocità più elevata, registrando una media di 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload. Questi risultati hanno conferito all’azienda uno “Speed Score” combinato di 93,56, il più alto raggiunto in Italia. Sul podio, seguono WindTre al secondo posto e Vodafone al terzo, ma Fastweb mantiene la sua posizione di predominanza nel panorama delle reti mobili italiane.

L’approccio di Fastweb, che ha già primeggiato nei trimestri precedenti, evidenzia la coerenza nella strategia di investire costantemente nelle infrastrutture per garantire ai clienti la massima velocità e prestazioni di rete. Walter Renna, amministratore delegato dell’azienda, sottolinea che questo successo è il risultato dell’orientamento all’innovazione che differenzia l’azienda e la colloca come leader nell’offerta di servizi ad alte prestazioni e di qualità.

Il riconoscimento da parte di Ookla sottolinea la leadership tecnologica di Fastweb, che si focalizza sul potenziamento delle prestazioni di rete attraverso la diffusione della tecnologia 5G. Attualmente, la rete mobile 5G di Fastweb raggiunge oltre il 70% della popolazione, consentendo la fruizione di servizi mobili di nuova generazione con elevate prestazioni. La costante evoluzione e la copertura estesa confermano l’impegno dell’azienda nel fornire esperienze di connessione all’avanguardia ai suoi utenti.

Il successo di Fastweb

Questo riconoscimento non solo sottolinea la superiorità di Fastweb in termini di velocità di rete, ma rafforza anche la posizione dell’operatore come un punto di riferimento nell’ambito delle telecomunicazioni in Italia. La combinazione di investimenti infrastrutturali e innovazione continua dimostra la determinazione dell’azienda nel fornire servizi avanzati e di qualità superiore, soddisfacendo le crescenti esigenze di connettività degli utenti italiani.