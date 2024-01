EssilorLuxottica, uno dei leader mondiali nell’industria dell’ottica, ha fatto il suo debutto al CES di Las Vegas presentando al mondo le sue ultime innovazioni. Tra queste, spicca il prototipo di Nuance Audio, occhiali progettati per coloro che presentano lievi o moderati difetti uditivi, combinando stile contemporaneo e tecnologie acustiche avanzate.

In un comunicato stampa, EssilorLuxottica ha sottolineato le opportunità di sviluppo nel mercato delle soluzioni uditive grazie alle nuove tecnologie. Analogamente a quanto accadeva decenni fa per la vista, molte persone con difetti uditivi non sono inclini ad indossare dispositivi correttivi tradizionali. Nuance Audio mira a superare questa barriera integrando una tecnologia open-ear brevettata e all’avanguardia, attraverso un oggetto di uso comunque come può essere un paio di occhiali. Oltre a questi, Luxottica ha presentato anche altre novità durante la convention.

Lancio ufficiale e nuovi occhiali RayBan Meta

Il lancio ufficiale di Nuance Audio è previsto negli Stati Uniti nella seconda metà dell’anno, portando sul mercato una soluzione che unisce la funzionalità uditiva avanzata con l’estetica di occhiali alla moda. Come accennato, l’obiettivo principale era uqello di creare qualcosa che potesse aiutare, ma senza dare nell’occhio. Oltre a Nuance Audio, EssilorLuxottica ha presentato i nuovi RayBan Meta, occhiali che incorporano una telecamera integrata, audio open-ear e soluzioni basate sull’IA. Questi occhiali non solo offrono una nuova prospettiva nella visione, ma consentono anche di effettuare live streaming e rispondere alle chiamate in vivavoce, aprendo nuove possibilità di interazione e connettività. Il dispositivo potrebbe rappresentare una nuova tipologia di comunicazione all’avanguardia.

Durante il CES, l’azienda ha anche introdotto HELIX con Vision(X), una piattaforma intelligente e interconnessa progettata per modernizzare gli ottici indipendenti. Questa innovativa piattaforma potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli ottici gestiscono la loro attività, offrendo strumenti avanzati basati sulla connettività e sull’intelligenza artificiale. L’impegno di EssilorLuxottica nel portare innovazioni nel settore non si ferma però qui. La presenza al CES 2024 evidenzia la volontà dell’azienda di abbracciare le nuove frontiere della tecnologia per migliorare la vita quotidiana di milioni di persone attraverso soluzioni visive e uditive all’avanguardia. Con l’introduzione degli occhiali Nuance Audio, RayBan Meta e HELIX con Vision(X), Luxottica continua a definire il futuro dell’ottica e della connettività intelligente.