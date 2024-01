La nuova Ypsilon di Lancia è pronta a fare il suo debutto e sembra essere solo l’inizio di una rivoluzione più ampia nel marchio italiano. Nonostante il lancio della Ypsilon previsto per il 2024, Lancia è già al lavoro sul successivo capitolo, ovvero quello incentrato sulla tanto attesa Gamma, programmata per il 2026, che sembra già essere in uno stato avanzato di sviluppo.

La Ypsilon, celebre per le sue linee sinuose tipiche di una citycar, sembra destinata a un cambiamento radicale. I piani sembrano suggerire che il modello adotterà una prospettiva più audace, abbracciando lo stile del segmento B, seguendo l’esempio di modelli come la Peugeot 208 e l’Opel Corsa, entrambi appartenenti al Gruppo Stellantis. Questa modifica segna un passo significativo nella nuova direzione intrapresa da Lancia, annunciata già con il concept Pu+Ra.

La nuova Lancia Gamma

Il concept Pu+Ra ha delineato l’inizio di un decennio di innovazioni e cambiamenti per il marchio, e la Ypsilon 2024 sembra essere solo il primo capitolo di questa narrazione. La prossima tappa, la Gamma 2026, promette di essere un’ammiraglia degna del Made in Italy.

Sembrerebbe che la Gamma seguirà la scia della Peugeot 408, assumendo la forma di una imponente berlina–crossover fastback con una lunghezza di circa 4,70 metri. Questo la collocherebbe come un pezzo pregiato nel segmento D, sottolineando l’ambizione di Lancia di competere in segmenti di mercato più elevati.

Motor.es, sito spagnolo, riporta che i progressi sulla Gamma sono già significativi, con la presentazione del modello prevista entro un anno e mezzo. La notizia più sorprendente riguarda la natura esclusivamente elettrica del veicolo, con potenze variabili da 170 CV a un impressionante picco di 450 CV. L’autonomia stimata della vettura è di circa 700 km, un segnale chiaro dell’impegno di Lancia nell’abbracciare la mobilità sostenibile e all’avanguardia.

La decisione di puntare su un modello completamente elettrico evidenzia la volontà di Lancia di stare al passo con le tendenze del settore automobilistico e di contribuire alla riduzione delle emissioni. Questa mossa potrebbe posizionare la Gamma come una delle vetture di punta nel mercato delle berline-crossover elettriche, evidenziando l’evoluzione decisa di Lancia nel panorama automobilistico globale. Con la Ypsilon del 2024 come prologo, la Gamma 2026 sembra essere il capitolo successivo e audace nella storia di rinascita di Lancia.