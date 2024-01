Play Store Google, gli utenti Android hanno app e giochi a pagamento GRATIS

Si tratta di una grande giornata per tutti coloro che hanno il sistema operativo Android sullo smartphone. All’interno del Play Store c’è una promozione in corso, quella che riguarda titoli a pagamento da poter scaricare gratuitamente. Si tratta di giochi ed applicazioni, titoli molto interessanti che qualcuno attendeva da tempo gratis.

In realtà gli utenti devono ricordare anche un altro aspetto molto importante, ovvero quello che ogni contenuto scaricato oggi gratis, sarà tale per sempre. Ciò non significa che se non scaricherete quell’applicazione o quel gioco, potrete ritrovarlo gratis anche quando sarà a pagamento, ma che scaricando questi titoli, li avrete per sempre gratis, anche se li cancellerete. Una volta cancellati infatti, potrete anche riscaricarli tra mesi ma senza pagare, anche se saranno a pagamento in quel momento.

In poche parole l’altro consiglio fondamentale è quello di scaricare tutto quello che vi proponiamo, anche se non vi occorre e dopo lo cancellerete. Non si sa mai: magari un giorno quella applicazione che volevate evitare, potrebbe servirvi e potrete dunque scaricarla di nuovo gratis.

Android: solo oggi sul Play Store questi titoli sono gratis

Il nostro consiglio pertanto è quello di fare presto per evitare di perdere questo treno, che potrebbe passare una sola volta nelle prossime settimane.

Se volete allenare il vostro francese, ecco l’applicazione perfetta: French Verb Trainer Pro. Un’altra applicazione che dovete scaricare assolutamente se volete avere un player per i video di gran livello, è Video Player – PRO Version.

Volevate un gioco di livello? Ecco Live or Die: Survival Pro, scaricato già da 5 milioni di utenti.