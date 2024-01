Nei piani del colosso nipponico Sony c’è l’arrivo non solo di nuovi videogiochi, ma anche di nuovi film. Da qualche tempo, infatti, l’azienda ha confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo film ispirato ad un famoso videogioco targato Nintendo. Stiamo parlando di The Legend of Zelda. Sarà dunque un film live-action e nascerà dalla collaborazione fra i due colossi Sony e Nintendo.

The Legend of Zelda, arrivano nuove conferme sul prossimo film live-action

Da qualche tempo è stato confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo film live-action ispirato al noto videogioco The Legend of Zelda. Ora, in particolare, sono arrivate finalmente nuove conferme riguardanti questo importante progetto. Secondo quanto riportato da Tweakatown, infatti, Kenichiro Yoshida ha confermato ancora una volta la realizzazione di questo progetto.

Nello specifico, questo annuncio si è tenuto durante il CES 2024. A detta di Yoshida, il nuovo film live-action farà lieti gli amanti della saga e non, dato che sarà “una storia fantastica di avventure e scoperte”. Per ora, comunque, non abbiamo altri dettagli di rilievo sulla realizzazione di questo nuovo film in collaborazione con Sony e Nintendo.

La trama potrebbe infatti ricalcare la storia di diversi videogiochi della saga, ma per ora non sappiamo quale sarà di questi. La scelta potrebbe ricadere su diversi titoli, come ad esempio il nuovo videogioco The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, oppure ad un altro videogioco della saga. Non è poi da escludere la possibilità che venga realizzata una storia totalmente inedita per Zelda e che possa catturare l’attenzione dei fan affezionati al personaggio e non.