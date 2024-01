Nel corso del 2023, Hyundai in Italia ha confermato il trend positivo degli ultimi anni. Il marchio automotive coreano ha chiuso l’anno con una crescita del 19.1% e con la conferma quella quota di mercato del 3.1%.

I dati diffusi da Hyundai sono basati sulle immatricolazioni raccolte da UNRAE e sottolineano quanto il brand stia attento alle esigenze del nostro Paese. La gamma di prodotti è pensata per offrire un’ampia scelta che, affiancati da una gamma completa di servizi, rendere il marchio estremamente competitivo.

Nei 12 mesi del 2023, le vetture vendute ammontano a 48.890 unità. Hyundai, con questi numeri, raggiunge il settimo posto nella classifica nazionale in termini di volumi. A trainare le vendite sono i SUV e in particolare i modelli ibridi e plug-in hybrid.

Hyundai si conferma come uno dei brand più apprezzati a livello Europeo, le vendite in Italia confermano il trend positivo del marchio coreano

Tra i modelli che possono vantare motorizzazioni HEV e PHEV, ci sono la Nuova Kona, Tucson e Santa Fe. I clienti sono affascinati dall’elettrificazione Hyundai tanto che più di una vettura su quattro è full o plug-in hybrid.

Andando a considerare esclusivamente i veicoli elettrificati, la casa coreana ha raggiunto un volume di vendita pari al 28%. Questa cifra si posiziona ben 10 punti percentuali sopra la media del mercato. Considerando la nuova generazione di Kona, la percentuale di adozione di un modello Full-hybrid o EV sale ulteriormente. I clienti che hanno scelto la Kona elettrificata sono due su tre, con una percentuale pari al 68%.

Inoltre, Hyundai Tucson resta il veicolo preferito dagli Europei e si posiziona sul podio anche in Italia. Ma il brand non è caratterizzato solo dai SUV ma anche dalle city car. La Nuova i10 è la vettura best-seller Hyundai in Italia. La vettura ha subito un importante restyling nel 2023 e i clienti hanno premiato questa scelta con un incremento delle vendite del +27% anno su anno. Valori in crescita anche per la Nuova i20, con un aumento del 48% rispetto all’anno precedente.

Passando ai veicoli completamente elettrici, la gamma Hyundai può contare su Nuova KONA Electric, IONIQ 5 e IONIQ 6. Nel corso del 2024, la famiglia si amplierà ulteriormente con l’arrivo di IONIQ 5 N che rappresenterà il primo modello ad alte prestazioni ma completamente elettrico.