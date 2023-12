La società Meta, proprietaria di piattaforme social importanti, lavora costantemente per donare all’utenza la migliore esperienza possibile. L’attenzione per la privacy degli utenti è al centro delle ultime innovazioni di WhatsApp, che si prepara a introdurre la possibilità di associare un username al proprio profilo. Inizialmente presentata come opzione su Telegram e successivamente sperimentata in versione beta su WhatsApp, questa funzione consente agli utenti di comunicare in modo più discreto, utilizzando un nome utente separato dal numero di telefono associato all’account.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo a maggio scorso, l’opzione sarebbe stata testata su WhatsApp sia per piattaforma Android che iOS. La sua implementazione, inizialmente anticipata su WhatsApp Web, indica che la versione stabile dell’app potrebbe presto includere questa funzionalità altamente attesa.

Gli utenti attenderanno con impazienza l’implementazione completa della funzione degli username su tutte le piattaforme. Con il continuo impegno del team di sviluppo, ci si aspetta che questa novità sia presto pronta per essere provata dall’utenza. In tal modo vanno ad offrire un livello aggiuntivo di controllo e privacy nell’utilizzo di WhatsApp.

Come funziona la nuova funzione WhatsApp

La possibilità di selezionare uno username permette agli utenti di aggiungere contatti in modo più sicuro, senza dover necessariamente condividere il proprio numero di telefono. Questo nuovo approccio consente di cercare e aggiungere persone tramite il loro nome utente, fornendo un livello aggiuntivo di privacy nelle interazioni online. Anche se la funzione è stata notata diversi mesi fa, la sua implementazione nella versione stabile dell’app potrebbe richiedere ancora del tempo. Tuttavia, il suo avvistamento su WhatsApp Web solleva l’entusiasmo e suggerisce che potremmo essere vicini al rilascio ufficiale.

WhatsApp sembra impegnata a migliorare l’esperienza utente su WhatsApp Web, con recenti aggiunte come la possibilità di raggruppare i messaggi e la gestione multi-piattaforma degli account. L’introduzione degli username rappresenta un ulteriore passo avanti nel rendere più personale e sicura la comunicazione sulla piattaforma di messaggistica. Questa funzione si lega alle ultime aggiunte date dall’ingresso della Passkey che va a sostituire la normale password e a garantire un grado di sicurezza più elevato. L’app diventa così quasi impenetrabile da soggetti esterni. Ricordiamo che per provare in anteprima le funzionalità basta iscriversi al programma beta tramite Play Store e App Store.