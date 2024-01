Nel panorama delle innovazioni tecnologiche, NVIDIA ha annunciato ufficialmente la RTX 5880 Ada. Si tratta di una potente scheda video dedicata all’intelligenza artificiale. Questa nuova GPU è stata sviluppata per rispettare le limitazioni imposte dagli Stati Uniti sugli importi di GPU verso la Cina. La strategia consiste nel mantenere la potenza della GPU entro i limiti stabiliti dalla Casa Bianca, permettendo a NVIDIA di continuare il commercio in Cina.

La RTX 5880 Ada ospita una GPU AD102 con 14.080 CUDA Core, una riduzione rispetto ai 18.432 Core del chip “standard”. Il numero totale di Streaming Multiprocessors si attesta a 110, in calo del 23% rispetto alla versione completa del chip AD102. Anche se non siano stati rivelati i dettagli sulle frequenze, la GPU sarà dotata di 48 GB di VRAM GDDR6 su un bus a 384-bit. Offrendo un impressionante bandwidth di 960 GB/s, in linea con la RTX 6000 Ada.

RTX 5880 Ada di NVIDIA: Una GPU progettata per il mercato cinese

Con questo lancio, NVIDIA cerca di continuare a soddisfare il crescente mercato cinese, adeguandosi alle restrizioni internazionali e mantenendo un alto standard di prestazioni per l’intelligenza artificiale.

Anche se NVIDIA non ha ancora dichiarato esplicitamente le frequenze, la RTX 5880 Ada ha superato la RTX 5000 Ada nei benchmark. Con una potenza Single-Core di 69,3 TFLOPs, ma rimane dietro alla RTX 6000 Ada, che raggiunge i 91,1 TFLOPs.

I Tensor Core di quarta generazione saranno 440, mentre i Tensor Core di terza generazione raggiungeranno una quota di 110.

