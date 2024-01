LG ha recentemente svelato gran parte delle sue novità riguardanti la gamma di TV per il 2024. Una sorpresa mozzafiato è stata riservata per la conferenza di apertura del CES 2024 a Las Vegas: il nuovo TV Signature OLED T, il primo televisore trasparente. Questa innovazione va oltre il concetto presentato l’anno precedente, trasformando il prototipo di OLED trasparente in un prodotto reale, un vero e proprio elemento di design oltre che un televisore.

La rivoluzione trasparente

Il OLED T si basa su un pannello OLED trasparente, con l’aggiunta di una tendina motorizzata che funge da sfondo nero quando necessario, trasformandolo da trasparente a un normale televisore. La vera novità risiede nell’integrazione della tecnologia wireless, già presente nelle serie M4 e G4, che sposta tutte le connessioni (ad eccezione dell’alimentazione) all’esterno del televisore. Questa soluzione offre non solo una maggiore flessibilità di posizionamento ma preserva anche l’elegante design da eventuali cavi ingombranti.

Equipaggiato con il potente processore α11 AI, con prestazioni notevolmente migliorate nelle funzioni di Intelligenza Artificiale, il nuovo OLED T mantiene la piattaforma webOS, adattandola alle peculiarità dello schermo trasparente. In modalità standby, il televisore offre una modalità Always-on-Display con informazioni utili nella parte inferiore dello schermo, come meteo, ora, notizie e informazioni sulla riproduzione musicale.

La sfida di LG alla convenzione televisiva

Il design del OLED T è pensato per sfruttare al massimo la trasparenza dello schermo, trasformandolo in una sorta di libreria con una teca in vetro. Un modulo opzionale aggiunge scaffali laterali, creando un mobile completo. Sebbene i dettagli su prezzi, disponibilità e caratteristiche tecniche siano ancora scarsi, l’entusiasmo è palpabile. Non vediamo l’ora di esplorare da vicino questo capolavoro di design e raccogliere ulteriori informazioni.

Il OLED T, quindi, non va preso come un semplice televisore; è un’opera d’arte che sfida la concezione tradizionale di come un dispositivo elettronico possa integrarsi con l’ambiente circostante.