Quest’anno numerosi dispositivi Apple faranno il loro debutto ma sarà necessario attendere ancora prima di poter assistere all’arrivo della seconda generazione di Apple AirTag. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, il tracker potrebbe non essere destinato al lancio prima del 2025.

Apple AirTag 2 avrà un nuovo chip ma sarà disponibile soltanto nel 2025!

Apple ha lanciato il suo primo tracker nel 2021 fornendo un accessorio apprezzato da tantissimi utenti ma protagonista di una serie di spiacevoli eventi poiché utilizzato in maniera impropria da alcuni malintenzionati. Numerosi casi di stalking sono stati registrati in seguito all’arrivo dell’Apple AirTag utilizzato per spiare le vittime a loro insaputa. Il fenomeno ha indotto Apple, e la rivale Samsung con il suo dispositivo, ad attuare delle misure di sicurezza utili al fine di contrastare l’uso inappropriato del tracker facendo si, ad esempio, che l’accessorio emetta dei suoni se lontano dal proprietario per un lungo periodo di tempo o se vicino a un iPhone o smartphone Android.

Le contromisure attuate da Apple non sembrerebbero essere particolarmente soddisfacenti ma l’arrivo di Apple AirTag 2 potrebbe portare con se delle novità anche in termini di sicurezza. Gurman ritiene che l’azienda aggiornerà il suo accessorio introducendo un nuovo chip in grado di comunicare con il dispositivo principale a una maggiore distanza ma che dovremo attendere fino al 2025 prima di poterlo vedere in commercio. A motivare la scelta di Apple di posticipare il lancio sembrerebbe essere la volontà di smaltire le scorte di AirTag attualmente in commercio.

Ricordiamo che è possibile acquistare il tracker online, tramite il sito ufficiale Apple, e presso tutti gli Apple Store al costo di 39,00 euro. Il colosso permette, inoltre, di acquistare un set completo da quattro a un prezzo inferiore e propone una scelta non indifferente di accessori da abbinare.