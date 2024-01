Lo scorso Novembre in rete sono trapelate le prime informazioni in merito le prossime APU di casa AMD che andranno a riutilizzare l’architettura Zen4 utilizzata precedentemente sulle CPU, tante indiscrezioni che lasciano spazio però ora a delle info molto più precise in merito la top di gamma della famiglia, parliamo dell’AMD Ryzen 7 8700G.

Insieme ai Ryzen 8600G, 8500G e 8300G, anche alcuni dati della top di gamma erano stati già anticipati prima di Natale, ora è però arrivata in rete la scheda tecnica completa di specifiche per il SoC ed anche un benchmark preliminare.

Le specifiche

Nel dettaglio l’APU in questione dovrebbe essere la più importante della famiglia dal momento che adotterà la medesima architettura di numerose CPU della famiglia Ryzen 7 di AMD, andrà a muovere numerosi laptop ed anche alcuni PC handheld, la GPU integrata sarà invece basata su architettura RDNA3, utilizzata per le schede Radeon RX7000.

Per quanto riguarda la scheda tecnica pura ecco cosa emerge:

Core: 8 core

Thread: 16 threads

Cache totale: 24 MB Cache L3: 16 MB Cache L2: 8 MB

Velocità di clock base: 4,20 GHz

Velocità di clock in boost: fino a 5,10 GHz

Grafica integrata: Radeon 780M Compute Units (CU): 12 Frequenza di clock della GPU: 2,90 GHz



Un primo benchmark ha dimostrato che la APU produce 29.244 Punti in OpenCL e 35.427 Punti in Vulkan per la iGPU Radeon 780M, un risultato in realtà deludente considerato il salto in termini di specifiche dalla controparte precedente, AMD ha però ancora molto tempo per aggiustare il tiro ed ottenere i risultati sperati dall’utenza e dall’azienda stessa.