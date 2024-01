LG ha svelato in anteprima alcuni dettagli della sua nuova TV in 4K con schermo OLED wireless “trasparente“. Una caratteristica non così inedita ma al contempo non sviluppata a pieno.

L’azienda sudcoreana ha annunciato l’LG Signature Oled T in occasione del CES di Las Vegas. Oled T è disponibile con display da 77 pollici trasparente, per la sua capacità di mescolarsi alla perfezione con l’ambiente circostante. Non è tecnicamente la prima TV al mondo a nascondersi tra gli arredi della casa grazie al design pensato proprio per questo. Tuttavia, è la prima o indubbiamente tra le prime a farlo così bene e con uno schermo che è anche wireless. Per certi versi, due vantaggi in uno. Grazie al sistema wireless sarà possibile posizionare la TV al centro della stanza, non necessariamente contro la parete, e il tutto senza dare nell’occhio.

Zero Connect Box di LG è il servizio che garantisce la trasmissione wireless del dispositivo, in grado di inviare immagini e suoni in 4K. Tutto direttamente senza alcuna presa di corrente. Per quanto riguarda i prezzi, invece, non ci sono ancora conferme ufficiali. Dotata, inoltre, di una funzione LG T-Bar. Quest’ultima posiziona un “info-ticket” lunga la parte inferiore del display per mostrare avvisi, notizie, aggiornamenti metereologici, titoli di brani più riprodotti e così via.

LG ha presentato ufficialmente la nuova TV con display OLED trasparente, ritenuta una delle più efficienti al mondo

Gli utenti saranno anche in grado di passare dallo schermo del dispositivo a quello tipico di una TV tradizionale opaca con un semplice pulsante. Il presidente della LG Home Entertainment Company ha affermato che l’Oled T è “un’impresa incredibile di innovazione orientata al consumatore”. “LG Signature Oled T offre esperienze di visualizzazione completamente nuove oltre alla qualità delle immagini e alle prestazioni della pluripremiata tecnologia Oled.

“L’OLED trasparente di LG offre ai clienti una maggiore libertà per curare i propri spazi abitativi, ridefinendo completamente ogni aspetto. Il tutto contribuendo a percorrere la strada verso un futuro ricco di sorprese per l’industria televisiva”. I televisori trasparenti sembrano essere una delle prime tendenze stando a quanto emerso dal CES 2024. Anche Samsung, ad esempio, presenterà la propria versione di questa tecnologia durante il noto evento.