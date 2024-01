TCL, il secondo marchio mondiale per i televisori e sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, si presenta con un’esperienza immersiva al CES 2024, il più grande evento tecnologico del mondo. Qui, svela la sua rivoluzionaria tecnologia di visione, intrattenimento avanzato, dispositivi mobili di nuova generazione e un ecosistema domestico smart progettato per plasmare il futuro dell’interazione tecnologica globale.

TCL rivoluziona il Mini LED

In primo piano, l’annuncio dei progressi incredibili nel Mini LED, con il lancio del nuovo TV Mini LED da 115 pollici. Questo si affianca a una linea impressionante di dispositivi domestici avanzati, tecnologia mobile rivoluzionaria e innovazioni nei pannelli di visione. Frederic Langin, CCO di TCL Europe, sottolinea il ruolo proattivo dell’azienda nell’anticipare e guidare le tendenze tecnologiche future.

L’esperienza visiva è al centro della proposta di TCL, con una gamma di TV QD-Mini LED e un forte impegno nel supportare le squadre nazionali europee di rugby e calcio. L’ecosistema domestico intelligente di TCL, che include condizionatori, lavatrici e frigoriferi intelligenti, punta a semplificare la vita quotidiana.

Per quanto riguarda la tecnologia mobile, TCL si impegna a rendere il 5G più accessibile e ha presentato la tecnologia NXTPAPER 3.0, una generazione avanzata di display ottimizzati per la vista. La gamma di tablet e smartphone serie 50 evidenzia l’impegno continuo dell’azienda nella democratizzazione del 5G e nell’integrazione di tecnologie orientate al benessere visivo.

Crescita, classifiche e impegno duraturo

TCL Electronics, fondata nel 1981, è un attore leader nell’industria globale dei TV, operante in oltre 160 mercati. Nel 2022, secondo OMDIA, si è classificata al secondo posto nella classifica mondiale TV per quota di mercato. L’azienda è specializzata nella Ricerca e Sviluppo di prodotti di elettronica di consumo, compresi TV, audio ed elettrodomestici smart.

TCL continua a emergere come un protagonista chiave nell’industria tecnologica globale, anticipando le tendenze e presentando soluzioni innovative. Il suo impegno per l’esperienza visiva, la tecnologia mobile accessibile e l’ecosistema domestico smart riflette una visione globale della connettività avanzata. Con il recente debutto del TV Mini LED da 115 pollici e l’espansione delle tecnologie NXTPAPER, TCL dimostra chiaramente la sua leadership nell’offrire un futuro tecnologico all’avanguardia per utenti di tutto il mondo.