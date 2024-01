Il 2024 si preannuncia ricco di anticipazioni nel mondo della tecnologia, con l’attesa di gadget innovativi e dispositivi rivoluzionari. Dalle nuove versioni dei dispositivi più popolari a tecnologie emergenti, vedremo con il passare dei mesi sempre più device in grado di cambiare profondamente la nostra quotidianità. Seguendo le roadmap delle società tecnologiche, si può notare come siano in arrivo novità significative in diversi campi, a partire dagli smartphone fino ad arrivare alla creazione di dispositivi talmente innovativi da sembrar provenire da mondi di fantascienza.

Gli smartphone più innovativi di quest’anno

Il Samsung Galaxy S24 è pronto a fare il suo debutto il 18 gennaio durante l’evento Unpacked. Ispirato alle ultime linee degli iPhone, questo smartphone promette potenza in un corpo compatto con uno schermo da 6,2 pollici. Il modello Ultra sarà equipaggiato con una fotocamera principale da 200 megapixel, offrendo uno stato dell’arte nel mondo della telefonia mobile. Sempre nel settore smartphone, Vivo presenterà un dispositivo con uno schermo arrotolabile/srotolabile, portando sul mercato un’alternativa interessante ai dispositivi pieghevoli tradizionali. Tuttavia, la data di uscita precisa e il nome devono ancora essere confermati. La famiglia iPhone 16 entrerà in campo in autunno, promettendo miglioramenti hardware e di design.

Visori e console

Il visore per la realtà mista Apple Vision Pro sarà lanciato a febbraio, rappresentando una sfida significativa per il brand. Introduce nuove linee prodotto, innovazioni e un prezzo notevole, segnando l’ingresso di Apple in un nuovo settore di dispositivi. Meta, inoltre, lancerà il nuovo visore Meta Quest, con nome in codice Ventura, a marzo, progettato per offrire un’esperienza simile ai modelli Quest a un prezzo più accessibile, ponendosi sotto i 200 dollari negli USA. Per gli amanti dei videogiochi ritornerà anche Nintendo. La seconda generazione della console Nintendo Switch potrebbe debuttare in autunno, con miglioramenti del display e il supporto del ray tracing per un’esperienza di gioco più avanzata.

Dispositivi sensazionali in programma

In primavera, Samsung introdurrà anche il Galaxy Ring, un anello smart che compatta molte funzioni in uno spazio minimo. Misurerà parametri fisici, effettuerà pagamenti e invierà notifiche, sfidando dispositivi simili sul mercato. Nel primo trimestre del 2024, saranno disponibili le prime cuffie con supporto Ultrawideband (UWB), una tecnologia di comunicazione a breve raggio. Questo consentirà un collegamento senza fili più veloce e di alta qualità.

Google, invece, introduce il tracker anti-AirTag, in programma questa estate, con una forma tonda e supporto UWB per una localizzazione precisa. Si prevede che il dispositivo diventerà un elemento chiave nell’ecosistema Android. In ultimo, in occasione del decennale del debutto dello smartwatch Apple, potrebbe essere presentato un modello speciale chiamato Apple Watch X. Ci si aspetta un design rinnovato e l’introduzione di un display MicroLED di qualità superiore. L’anno 2024 si preannuncia come un periodo emozionante per gli appassionati di tecnologia, con una gamma diversificata di dispositivi fantastici pronti a ridefinire il panorama dell’innovazione.