Vivo X100 e X100 Pro: i nuovi smartphone ora disponibili

Da quando Vivo ha presentato la sua serie X100, composta dai modelli X100 e X100 Pro, sono trascorsi quasi due mesi. Questi smartphone hanno suscitato notevole interesse grazie ai display da 3.000 nit e alla potente piattaforma MediaTek Dimensity 9300. Tuttavia, la sfida per affermarsi a livello globale si è intensificata con la presenza del potente Snapdragon 8 Gen 3, già presente in diversi smartphone di fascia alta. Mentre l’attenzione si sposta verso le imminenti offerte della serie Galaxy S24 di Samsung, Vivo ha annunciato le prime uscite internazionali dei suoi dispositivi, pochi giorni prima dell’evento di Samsung. La battaglia tra Samsung e Vivo si fa più bollente che mai.

Distribuzione ed ostacoli degli smartphone Vivo

Nonostante l’interesse globale, Vivo si trova ad affrontare controversie sui brevetti con Nokia, impedendogli di commercializzare la serie X100 in Germania. Ciononostante, le prospettive sono positive poiché la società ha dichiarato che l’X100 Pro sarà presto disponibile in Austria, anche se solo nella colorazione Asteroid Black. Al momento, non sono stati comunicati i prezzi per la zona euro e sembra che la versione base X100 non sarà commercializzata in Germania.

La Vivo ha deciso di lanciare entrambi i modelli, X100 e X100 Pro, sul mercato indiano, aprendo le preordinazioni da pochi giorni. I dispositivi saranno però disponibili fra pochi giorni, precisamente l’11 gennaio. La serie X100 sarà offerta nelle finiture Stargaze Blue e Asteroid Black, mentre la X100 Pro sarà disponibile solo in quest’ultima. I prezzi fissati per il mercato indiano sono i seguenti:

Il Vivo X100 (12 GB di RAM/256 GB di memoria): INR 63.999 (circa 701,98 euro);

Vivo X100 (16 GB di RAM e 512 GB di memoria): INR 69.999 (più o meno 767,71 euro);

Il Vivo X100 Pro ( versione 16 GB di RAM con 512 GB di memoria): INR 89.999 (circa 986,79 euro);

Con questa mossa, Vivo si prepara a competere sul mercato internazionale, offrendo una gamma di opzioni per soddisfare le esigenze degli utenti in diverse fasce di prezzo. Gli appassionati attendono di comprendere come i dispositivi della serie X100 si comporteranno sul palcoscenico globale, considerando la forte concorrenza e l’anticipata presentazione della serie Galaxy S24 da parte di Samsung. L’attesa di notizie ufficiali su prezzi e caratteristiche nel resto del mondo è alle stelle.