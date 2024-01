Kena Mobile mostra la MIGLIORE offerta del 2024 con 100 GIGA

Serviva una svolta nel mondo dei gestori che è ormai arrivata già da qualche anno. stando a quanto riportato infatti i provider sono riusciti finalmente a dare una grande spinta alle loro offerte, soffermandosi soprattutto sui prezzi e sui contenuti. Tra i gestori più importanti ci sono sicuramente quelli virtuali, che peraltro sono stati in grado di mettere in difficoltà le grandi aziende. Il loro obiettivo è quello di portargli via quanti più utenti possibile, a colpi di nuove offerte con prezzi che non scadono mai. A distinguersi su tutti è stato Kena Mobile, che oggi è tra i leader.

È stato possibile vedere tutto questo soprattutto negli ultimi anni, in particolar modo nel 2023. Molte offerte del gestore si sono avvicendate nel corso dei mesi, ma ora si è raggiunto il punto più alto: già da dicembre è disponibile la TOP 100. Sul sito ufficiale è tutto ancora disponibile e senza una data apparente per la scadenza.

Kena Mobile, la nuova promo è ancora disponibile: ha 100 giga per 5,99 € al mese

Ora come ora sul sito ufficiale è tutto ben visibile fin dal primo momento, siccome l’offerta in questione è al primo posto nella homepage. La promo vanta tutto al suo interno, a partire dai minuti e fino ad arrivare ai giga ogni mese. Scegliendo Kena Mobile con questa soluzione, gli utenti potranno portarsi a casa minuti senza limiti ogni mese con 200 SMS verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G. Bastano solo 5,99 € al mese per avere tutto, peraltro con attivazione, scheda SIM e consegna praticamente gratis.

Il suddetto prezzo vale per sempre ed include anche un’altra possibilità, quella di avere ulteriori giga sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica. In questo modo ci saranno 50 giga da accumulare ogni mese.